ائتلاف مرافقي الأفواج السياحية يطالب الأمن بالفحص والتحري عن إقامة العمال الأجانب

كتب : صلاح عبدالله الجمعة 31-05-2013 01:31

طالب ائتلاف مرافقى الأفواج السياحية بالبحر الأحمر، الأجهزة الأمنيه والرقابية بإجراء الفحص والتحرى عن الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية.

وقال مصطفى مكى منسق الائتلاف، "إن عددهم وصل إلى 22 ألف أجنبى يعملون ويقيمون إقامة غير شرعية".

وأكد مكي أن هذا المطلب جاء بعد القبض العام الماضى على مدير إحدى شركات السياحة المشهورة، أجنبى الجنسية، والحكم عليه بالمؤبد بعد تهريبه السلاح إلى مصر عن طريق إسرائيل، وبعد القبض على أجانب يديرون شبكات دعارة بالغردقة، وأخير القبض بالأمس على أجانب من جنسيات مختلفة يقومون بترويج أخطر أنواع المخدرات داخل المنشآت السياحية بالغردقة، وأكد منسق الائتلاف بأنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام فى هذا الشأن.

كان مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحر الأحمر تمكن من ضبط شبكة دولية تتاجر فى مخدر الكوكايين وأقراص الكستاسى أخطر أنواع المخدرات تقودها فتاة روسية بالغردقة، والشبكة مكونة من 3 أشخاص (اأمانى ونمساوى وروسية) تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 5039 جنايات أول الغردقة وأخطرت النيابة للتحقيقات.