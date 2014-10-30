نداء الحقباني تنال الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف

حصلت الباحثة نداء بنت محمد بن عبدالعزيز الحقباني على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وذلك عن رسالتها البحثية التي ناقشتها مؤخراً بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للطالبات وتحت عنوان: «التعالي النصي في الشعر السعودي» 1397 - 1434ه/ 1977 - 2010م.

وقام بنقاش الباحثة الدكتورة نداء الحقباني الدكتورة شادية الطاهر شقروش الأستاذ المشارك بكلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والأستاذ الدكتور مسعد بن علي العطوي الأستاذ بجامعة تبوك، والأستاذ حسن بن أحمد النعمي الأستاذ المشارك بالكلية.

الجدير بالذكر أن الدكتورة نداء الحقباني قد حصلت على درجة الماجستير بامتياز وفقاً لأطروحتها «الدكتور أسامة عبدالرحمن شاعراً».

خالص تهانينا للدكتورة نداء الحقباني وتمنياتنا لها بمزيد من النجاح والتوفيق في حياتها العلمية والعملية.