جامعة القاهرة تكشف ملابسات «وفاة طالب الهندسة»

أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، وفاة الطالب محمد عمرو عبدالمنعم بالفرقة الرابعة، في مستشفي الطلبة بالجيزة.

وقالت جامعة القاهرة في بيان، الخميس، إنه تبين أن الطالب سقط أثناء وجوده على سلم أحد مباني الكلية وتم نقله إلى عيادة الكلية لعمل الإسعافات الأولية له، ولكن حالته غير مستقرة، مما استدعى نقله بسيارة الإسعاف التي كانت مجهزة وبرفقتها التمريض الخاص بها إلى مستشفي الطلبة بالجيزة، وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة بمعرفة الدكتورة ميرفت عبدالله حامد، مديرة الطب الوقائي، والعيادات بالإدارة الطبية للجامعة بالجيزة، والتي أفادت بوفاة الطالب وأن سيارة الإسعاف تحتوي على كل التجهيزات التي من شأنها القيام بالإسعافات الأولية المطلوبة والتي أجريت له قبل وصوله للمستشفى.

وأضافت الجامعة أن التقرير الطبي من الإدارة المركزية للشؤون الطبية بالجامعة يفيد بأن الطالب محمدعمر عبدالمنعم، تم نقله إلى العناية المركزة الساعة 11 صباحاً، وكان يعاني من انعدام الضغط والنبض وحالة العين غير مستجيبة، ومتسعة وثابتة، ونسبة الأكسجين بالدم كانت منعدمة وتم عمل الإسعافات الأولية له بدون استجابة .