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دير الرزيقات بالأقصر يلغي إقامة المخيمات أثناء مولد مارجرجس السنوي

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دير الرزيقات بالأقصر يلغي إقامة المخيمات أثناء مولد مارجرجس السنوي دير الرزيقات بالأقصر يلغي إقامة المخيمات أثناء مولد مارجرجس السنوي

أكدت مصادر أن ديرمارجرجس الرزيقات بأرمنت بالأقصر قد تلقى تعليمات من مديرية أمن الاقصر بعدم إقامة اى تخييم نهائى فى الإحتفال بمولد مارجرجس وتفكيك ما أقيم منها سابقا هذا الموسم ، نظرا للظروف التى تمر بها مصروحرصا على سلامة الجميع.

وأكدت المصادر أن رهبان الدير أبلغوا الأنبا مرقص المسئول من قداسة البابا تواضروس عن لجنة متابعة الدير واخطروه بذلك القرار ، فطلب منهم احترام ذلك وتنفيذه فورا.
> وبذلك يكون الجدل حول اقامة هذا المولد قد انتهى هذه السنة.

وعما سيسمح بالزيارة فقط فى موسمة ام لأ فذلك قرار مؤجل لحين إيضاح ذلك الوضع .ولكن الدير مفتوح هذه الأيام لمن اراد ان يذهب للصلاة او لوفاء نذوره.

هذا و أعرب كثير من الأقباط عن ارتياحهم لصدور ذلك القرار الذى يجنبهم مخاطر كثيرة من الطرق ومن سرقات واعمال تخريب قد تحدث أثناء المولد.

ومن الجدير بالذكر أن مولد مارجرجس الرزيقات يحتفل به فى 10 نوفمبر من كل عام ويستمر إسبوعا ويرتاده اكثر من مليونونصف زائر من جميع محافظات ،ويمثل من أكبر الأسواق التجارية الموسمية.

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