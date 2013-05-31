بالصور| نوح:الرئيس ديكتاتور بجدارة..وعلم الدين:فصيل واحد لايمكنه تحمل هموم الوطن

أقام محبي مختار نوح المستشار القانوني لحزب مصر القوية مساء الخميس مؤتمر بقرية سنهور المدنية بمركز دسوق بمحاقظة كفر الشيخ، بحضوره، والدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس السابق ومصطفي السبعاوي المحامي والقيادي بالتيار الشعبي المصري تحت عنوان (دكتاتورية الجمهورية الرابعة).

وقال الدكتور خالد علم الدين إن تاريخ مختار نوح غني عن التعريف وله موافق مشرفة وأنه كان يوما محامي له في قضية ضد الدولة وهو له مواقف لنصرة الحق، مضيفا: “نحن نمر بمرحلة فارقة ولن يستطيع فصيل تحمل هموم الوطن”.

وأكد مختار نوح المستشار القانوني لحزب مصر القوية أن هناك سلبيات للاخوان المسلمين ومنها حبهم للسلطة علي الشعب الذي ذاق مرار الظلم من الحكام وأن استحواذ فصيل واحد ( الحرية والعدالة ) علي كل مفاصل الدولة أمر سيئ وتعين أهل الثقة علي أهل الخبرة وهوا ما وصلنا بنهاية الامر الي ما نحن فيه من مشاكل ومن جروح عميقة في مصر.

وأضاف: “الاخوان المسلمون لا يريدون اجراء انتخابات نهائية لانهم يملكون مجلس الشوري المعين من قبلهم وانهم خسرو كثير بشارع وتكلم عن مشكلة النائب الملاكي للاخوان المسلمون وما يفعله بحق الشباب ويضعهم بالسجوان امثال دومة وغيرهم”.

وتابع: “نعيش في ظل جمهورية تكتاتورية رابعة والرئيس دكتاتور بجدارة وأن ماتم من تعذيب في عهد السادات واعتقال عدد قليل بما تم اعتقالهم في عهد مرسي في أقل من عام وماتم سحلهم خاصة شباب وصغار مابين ال15سنة و18سنة”، مُضيفًا: “وقعت على استمارة تمرد وأدعو الجميع التوقيع عليها”.

من جانهبا، استغلت حركة تمرد والتيار الشعبي بدسوق الموتمر وبدات بتجميع التوقيعات علي استمارات تمرد وسط الموتمر .