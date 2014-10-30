إصابة طالب سقط عليه سور معهد ثانوي بسوهاج

سقط سور معهد شطورة الثانوي فوق طالب أثناء جلوسه أسفل السور قبل طابور الصباح وبداية اليوم الدراسي مما أدى لإصابته في قدمه.

وبالانتقال والفحص وسؤال عبد العال محمد عبد العال، 63 سنة، بالمعاش، أكد أنه أثناء قيام نجله أحمد، 15 سنة، طالب بمعهد شطورة الثانوي، باللهو أسفل سور المعهد انهار عليه مما نتج عنه إصابته بالقدم اليسرى، وتم نقله لمستشفي طهطا العام وأجريت الإسعافات الأولية له.

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا للانتقال واتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4440 إداري المركز، وتولت النيابة التحقيقات.