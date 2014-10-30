كهرباء المنوفية تهدد شركة المياه بقطع الخدمة بسبب بمديونية 50 مليون جنيه

كشف المهندس محمد عسل وكيل وزارة الكهرباء بالمنوفية أن مديونية شركة مياه الشرب والصرف الصحى بجميع فروعها بلغت أكتر من 50 مليون جنيه وان شركة الكهرباء طالبت أكثر من مرة بسداد المديونية وإلا قطع الخدمة عن فروع الشركة والمحطات.

وأكد وكيل الوزارة أن الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية تدخل لحل الأزمة بين شركتى الكهرباء والمياه وطالب بعمل جدولة للديون وإلزام شركة المياه بدفع مبلغ مليون و200 ألف جنيه شهرياً حتى سداد المديونية.

وأضاف عسل أن لجنة التحصيل بقطاع شركة الكهرباء بمحافظة المنوفية قامت بتحصيل مبالغ متأخرة بملايين، مشيراً إلى أن شركة غزل شبين الكوم عادت من جديد لدفع المستحقات بعد توقف فترة شراء المستثمر الهندى لها بدفع مبلغ مليون و200 ألف الشهر الماضى.