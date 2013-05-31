الجلاد: على الرئيس أن يعطي نموذجا في احترام القانون ويحاسب "الجماعة".. ومستعد للموت دفاعا عن مصر

رئيس تحرير "الوطن": الرئيس كان "ترسا" في جماعة تصدر له التعليميات فيسمع ويطيع

كتب : سهيلة حامد منذ 49 دقيقة

قال الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة الوطن، أن الجميع عاش في ظل النظام السابق، مشيرا إلى أن هذا النظام له سلبيات وإيجابيات، وإن كانت السلبيات تغلب على الإيجابيات، وتابع مخاطبا جماعة الإخوان المسلمين لايمكن أن تهدد بأنك "انت الثورة"، فالشباب هم من ردوا لنا كرامتنا، وهذا الجيل أشجع من جميع الأجيال السابقة، وأشجع مني شخصيا.

وأضاف الجلاد خلال لقاءه ببرنامج "القاهرة 360" على قناة "القاهرة والناس"، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن جماعة الإخوان المسلمين إذا كانت موجودة في الحياة السياسية فإنها لم تستطع أن تقف في وجه الرئيس السابق محمد حسني مبارك، مشيرا إلى أن شباب الثورة الذين ضحوا بحياتهم هم من أنقذونا أما أنتم، فكنتم مسجونين في منازلكم ولم يثر أحد بل ثار الشباب، وبالتالي الشباب الذي خرج "جزمته" برقبة أي شخص يزايد على الثورة، حسب وصفه.

الجلاد: جميع الأجهزة الأمنية حققت في انفراد "الوطن" بحديث مبارك وصمتت بعدها

وأكد الجلاد، أن مشكلته مع الإخوان حتى الآن "إني ماليش مالك، مش للبيع ولا الشراء"، وفي السياق ذاته أشار إلى انعقاد اجتماعات في الغرف المغلقة في مكتب الإرشاد للقضاء على مجدي الجلاد، وأن ملفه وصل لهم 3 مرات، وتم تحويله لأجهزة أمنية في الدولة، التي صرحت بعدم وجود شبهات في شخصه، مادفع الإخوان بالقول: "شوفوا صرفة فيه"، مضيفا: "لو أنا عندي القدرة إني أعارضك مينفعش تكون كاسرني".

تحدث أيضا، عن علاقته بجماعة الإخوان أثناء رئاسته بجريدة المصري اليوم، وقال كنت أضع أخبار الإخوان قبل أخبار مبارك، لدرجة أنني اتهمت بالترويج للإخوان في عهد مبارك.

وأضاف قائلا: "جميع المصريين "اتضحك" عليهم من الإخوان"، كما تساءل: مامعنى كلمة "الإخوان المسلمين" طالما وجد حزب الحرية والعدالة؟، وأيضا لماذا يظهر مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، برسالة أسبوعية ويتحدث عن الجيش ويبدي رأيه فيهم، هل من الممكن ان يقوم بعض الأقباط بعمل جماعة المسيحيين وتمتلك سلاح ويسمح لها الرئيس في إبداء رأيها بالجيش؟

الجلاد: إذا تشكك الإخوان في ذمتي المالية فليقدموني للمحاكمة

وأردف قائلا: الرئيس يطالب المواطنين باحترام القانون، عدم قطع الطرق وعدم سرقة الدقيق، وتجنب القتل، فهل الرئيس يعطي المواطن نموذج لاحترام القانون والدستور؟، فإذا كان يحترم القانون كان لزاما عليه أن يتخذ قرارا حاسما مع الجماعة.

قال الجلاد أن مشكلة مرسي الرئيسية تكمن في أنه اعتاد أن يعمل وتمت تربيته فى إطار جماعة تؤمن بالسمع والطاعة وبالتالي كان "ترس" فى جماعة تصدر له التعليمات فيسمع ويطيع وينفذ، ولأنه ليس لديه القدرة أن يصدر قرار دون أن يسمع وينفذ، لايمكن أن يتغير طبعه في مثل هذا السن، وأتحدى أي شخص يؤكد أن مرسي يتحدث إلى الشعب المصري بأكمله في خطاباته، فإذا قمت بتحليل خطاباته ستجده يتحدث إلى فئة وجماعة معينة.

وتعليقا على عبارة "أنا عارف مين بيقول إيه عشان إيه"، التي قالها مرسي في خطابه، قال الجلا:د "والله ماعارف حاجة.. عمري ماشفت جملة متركبة كدة"، مضيفًا: عندما أصبح موظف في شركة فلابد وأن يكون لدي لغة خطاب ومواصفات بحجم الوظيفة التي أشغلها، وقال: "أنا نفسي يعمل، نفسي بدل مايقول أنا عارف عارف، يقول أنا هفعل هفعل، مينفعش إني ألقح بالكلام عن الناس".

وأكد إذا كنت أعرف من يفسد في مصر وأصمت فسوف أكون متواطئ وإذا لم أعلم فليس عليّ أن أتكلم بهذا الشأن، وأضاف الجلاد: لايصح أن يقول "هقطع الصوابع اللي بتلعب في مصر"، أتمنى أن يقول القانون هيقطع الصوابع.

أما عن حملات التشويه التي واجهها الجلاد، قال أن الإخوان قالوا أن ثروته 500 مليون جنيه، وقال ساخرا: "كنت بقيت رئيس جمهورية"، والشائعة الأخرى هي إدارة زوجته لحملة الفريق أحمد شفيق، مضيفا أنه كان يقول لزوجته ساخرا: "إنتي لو مسكتي حملته كان زمانه أخد 1000 صوت".

وأضاف قائلا: لازلت أرى أن مبارك أضر بمصر كثيرا، خطورة الإخوان أنهم هزوا صورة الناس في الدين، وطالبهم بعدم استخدام الدين في السياسة.

الجلاد لمرسي: لا أريد أن أحاسبك ولكن هل يوجد حاكم في تاريخ مصر قسمها كما فعلت

ووجّه الجلاد سؤالا إلى مرسي، وقال: لاأريد أن أحاسبك على إخفاقاتك وإنجازاتك في عام، لكن أسألك هل قرأت التاريخ ووجدت حاكما مصريا أو أجنبيا قسم بلده بهذا التقسيم الذي قسمته أنت لها؟، وأضاف: "مهمتك لنا أن ترسم لنا طريق ونسير وراءه، لكن حتى الآن لايوجد طريق".

كما تطرق الجلاد في لقاءه إلى الانفراد الذي حققته "الوطن" باختراق طائرة مبارك وإجراء أول حوار معه، وقال: لم يستطع أحد الاقتراب من مبارك والناس تشككت في مصداقية التصريحات حيث أن حجم الانفراد ضخم جدا، وعندما شككت الداخلية في صحته نشرت فيديو على موقع "الوطن" يثبت صحة الانفراد وكذب الداخلية، ومن بعدها صمتت الداخلية.

وأضاف: لم يستطع الصحفي محمد الشيخ، صاحب الانفراد، أن يرتدي طاقية الاخفاء ويذهب لالتقاط بعض الصور عند طيارة مبارك، لكن بالفعل أحد الأشخاص ساعد الشيخ في الدخول للتسجيل مع مبارك، لكني لم أفصح عنهم لأنهم سيحاكموا.

ودلل الجلاد على صحة حديث مبارك أنه عايش ويتابع ولم ينفي، وأن فريد الديب، نفى على الفور دون أن يلتقي به، وتأكيدا على صحة الإنفراد قال الجلاد أن الجميع حقق في هذا الموضوع وأكد أنه بالفعل اخترق المكان وتحاور مع مبارك، وأضاف اذا كانت "الوطن" قد ارتكبت خطأ أو "فبركته" كان زمان رقبتنا اتقطعت.

كما عاد مجددا، للحديث عن الفيديو الذي تم نشره على موقع "الوطن"، وقال أن الفيديو به الطاقم الطبي وهو يتحدث عن مبارك من داخل الطائرة، وأكد أن المحرر الصحفي محمد الشيخ لديه هيئة اعتقد بها البعض أنه زي رسمي من طاقم مبارك، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة الأمنية حققت في أمر الانفراد، وتاكدوا من صحته لذلك التزموا الصمت.

وردا على تساؤل، ماتردد بأنه عميل للقوات المسلحة، قال رئيس تحرير "الوطن": "أنا عميل للقوات المسلحة المصرية.. أتمنى ذلك لأن الجيش لم يشكك في نزاهتي"، مضيفًا: أنا أتعامل مع الجيش المصري وليس الإسرائيلي أو الهندي.

وقال الجلاد إذا عُرض علي أن أكون رئيس تحرير جريدة الحرية والعدالة، سوف أقارنها بـ"الوطن" أو "المصري اليوم"، لكني سوف أزيل مكتب الارشاد، وسأجعلها محترفة ومحترمة.

وفي أسئلة سريعة أجاب عنها الجلاد، حول مدى مصداقية كل من: محمد البرادعي، حمدين صباحي، عبدالمنعم أبوالفتوح، أحمد شفيق، فأجاب أصدق البرادعي لكن اختلف معه فى الآليات، أصدق صباحي، لم أصدق شفيق، كنت أصدق أبوالفتوح في البداية لكن اختلف الأمر الآن.

وتابع الجلاد قائلا: أنا مستعد أموت دفاعا عن سيناء ومصر، وجثتي تطفو فوق السطح حتى يروي النيل أبناءه.

أما بخصوص "فبركة" الأخبار، أقسم الجلاد على انه لم "أفبرك" خبرا، وأضاف ممكن أكون أخطأت، لكن من أعطاني مبالغ مالية في مصر حتى أكتب كلمة يقول ذلك، وتابع: "عمرها ماحصلت ولاهتحصل.. أنا بعمل رسالة الكلمة للمواطن، مش ممكن هيسيب لأولادي اسم يسئ لهم ويقول إن أبوهم مرتشي"، وأضاف اذا كان الإخوان متشككين في ذمتي المالية يقدموني للمحاكمة بالقانون، لكن إذا اكتشف زيف هذا الأمر سوف أطلب محاكمة رئيس الجمهورية.