قيادى بالنور: لماذا لا يتم وضع الشاطر وحسن مالك على قوائم ترقب الوصول ؟

إستنكر الدكتور علاء رمضان عضو الجمعية العمومية لحزب النور وأمين حزب النور بالمنصورة وعضو مجلس ادارة الدعوة السفية بالدقهلية ما يحدث مع قيادات الدعوة السلفية وحزب النور من مضايقات واستفزاز، -حسب وصفه-.

وأضاف رمضان، فى تصريحات صحفية، أمس، الأربعاء، انه وبعد وضع عمرو مكى مسؤول العلاقات الخارجية بحزب النور على قوائم ترقب الوصول يتم وضع الشيخ ياسر برهامى على نفس القوائم ويتم احتجازه بمطار برج العرب بعد عودته من العمره لفترة طويلة و بطريقة غير لائقة ودون إبداء أسباب بينما تتبرأ الداخلية من ذلك وتقول أنها ليس لها علم بهذا الموضوع ويضيف البعض سبباً واهياً وهو تشابه الأسماء وهو أمر مستبعد، بحسب قوله.

وأضاف رمضان ان هذا التصرف يأتي ردًا من النظام على تحركات الدعوة والحزب وخاصة الخارجية وبعد أن قامت جمعية إبن باز السلفية بغزه بدعوة الشيخ ياسر برهامى لحضور مؤتمرها حول القدس فضلاً عن التحركات فى عدد من الدول اﻹسلامية وذلك حتى تظل صورة الدعوة والحزب مشوهة خارجيا ﻷنها تنقل عبر مصدر واحد ولا يسمح لنا بتوضيح مواقفنا .

وأشار رمضان الى ان السبب الآخر فى ذلك هو تصدى الدعوة للمد الشيعي الذى يتم برعاية النظام وبعد أن أعلن عن فوج سياحي(إيرانى) جديد سيصل غدا ﻷسوان وبالطبع لن يفوتهم زيارة العتبات المقدسة وممارسة شعائرهم الباطلة ومعلوم من سيتصدى لهؤلاء والجدير بالذكر ان جهاز الأمن الوطنى كثف جهوده فى جمع المعلومات عن مسؤلى حزب النور بمركز نبروه بعد أن قاموا بعمل وقفه تندد بالمد الشيعي .

وأضاف رمضان: “من يظن أنه سيرهبنا بهذه اﻷفعال واهم ومغرور، ومن حقنا أن نعرف تفاصيل زيارات قيادات اﻹخوان مثل الشاطر وحسن مالك وغيرهم للخارج ولماذا لايتم وضع هؤلاء على نفس هذه القوائم ” .