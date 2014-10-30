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سلطة جبنة الحلوم المشوية والباذنجان

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سلطة جبنة الحلوم المشوية والباذنجان سلطة جبنة الحلوم المشوية والباذنجان

الخميس 30-10-2014 04:22

تقدم الطاهية إيناس عاهد وصفة مميزة وشهية هي سلطة جبنة الحلوم المشوية والباذنجان بالجرجير...زيني بها مائدتك لتضفي عليها اللون والنكهة الشهية 

 

المقادير
ضمة جرجير مفروم خشن

حبة باذنجان

200 غم جبنة حلوم

عبوة بندورة كرزية

1/2 كوب صلصة الرانش الجاهزة

بصلة مقطعة جوانح 


 

طريقة التحضير:

1. نقطع الجبنة الحلوم إلى شرائح ونشوى على الشواية حتى تتحمر

2. نقطع الباذنجان إلى مكعبات متوسطة ويشوى بالفرن أو على الشواية

3. نخلط الجرجير مع الباذنجان المشوي والبندورة ونصف الجبنة الحلوم على الطبق

4. نضيف البصل الجوانح ونسكب صلصة الرانش على وجه طبق السلطة

 

 

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