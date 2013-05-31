إصابة 3 في مشاجرة بالمنيا بسبب معاكسة فتاة

أُصيب 3 اشخاص في مشاجره بالمنيا بسبب معاكسة فتاة.

تلقي مأمور مركز شرطة مغاغة بلاغا من عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بمنطقة الفابريقة وبالانتقال تبين ان طرفيها كلا من بلال مصطفي رمضان 22 سنه سائق وجمعه رمضان محمد 35 سنه سائق ـوبرادعي مصطفي رمضان 21 سنه سائق ” هاربين ” وخالد محمود حمادة 35 سنة سائق ” بأشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة وكسر بالضلوع وإشتباه نزيف داخلي بالبطن ”" طرف اول ” وعيد محمد أمين 50 سنه فكهاني ” مصاب بإشتباه كسر بالضلوع وبإشتباه نزيف داخلي بالبطن وأشتباه كسر بالكتف الايمن ” ـومحمد عيد محمد أمين 22 سنه عامل ” مصاب بأشتباه ما بعد الارتجاج , وإشتباه كسر بالفك السلفي ونزيف داخلي بالبطن ” ـوعماد عيد محمد أمين 32 سنه فكهاني ” هارب ” طرف ثانى ”، ومقيمون بمدينة مغاغة .

وذلك على اثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب قيام الاول من الطرف الاول بمعاكسة شقيقة الثاني من الطرف الثاني وتطورت الي مشاجرة تبادلا فيها الطرفان بالضرب وبسؤال الطرف الثاني إتهموا الثالث من الطرف الاول بالإصطدام بهما بالسيارة رقم 8957 و ـ ن ـ ج مصر وإحداث ما بهم من إصابات لدي محاولة الهروب من مكان المشاجرة .

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي للتحري حول الواقعة وظروفها واخطرت النيابة العامة النيابة التحقيق حول الواقعة .