حفلة لـ”صندوق خشب” بساقية الصاوي اليوم

يحيي فريق “صندوق خشب”حفلا غنائيا الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس على مسرح قاعة “النهر” بساقية عبد المنعم الصاوي الثقافية بالزمالك.

يذكر أن “صندوق خشب” هى فرقة تقدم الموسيقى الأسبانية مع الطابع الشرقي، وسبب تسميتها بهذا الاسم هو أن معظم آلات الفرقة تتكون من الخشب ومن صندوق خشبي مثل الجيتار، الكمان، والكاخون وهو رمز الباند، وكانت بداية الفرقة في عام 2010، وكانت أولى حفلاته في ساقية عبد المنعم الصاوي، وتوالت بعد ذلك الحفلات التي قدموها وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

على جانب آخر، يقام مساء اليوم بقاعة الكلمة لقاء جديد من سلسلة لقاءات منتدى الساقية الطبي واللقاء بعنوان “اسأل مجرب” مع الدكتور أحمد رمزي عبد السلام دكتور طب المناطق الحارة ومكافحة العدوى بجامعة عين شمس، ود.عمرو الغنام استشاري المخ والأعصاب جامعة القاهرة، تدير اللقاء د.عبير جلال مدير منتدى الساقية الطبي.