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مديرية أمن القليوبية تنعي شهيدها المخبر في بيان.. وتؤكد: تشييعه في جنازة عسكرية

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مديرية أمن القليوبية تنعي شهيدها المخبر في بيان.. وتؤكد: تشييعه في جنازة عسكرية مديرية أمن القليوبية تنعي شهيدها المخبر في بيان.. وتؤكد: تشييعه في جنازة عسكرية

 أصدرت مديرية أمن القليوبية بيانا تنعي فيه استشهاد حمادة أحمد عبد الحميد مخبر سري من قوة مباحث مركز شرطة بنها الذي أصيب بطلق ناري أثناء تواجده مع حملة مكبرة للقبض على أحد المتهمين الهاربين بقرية الرملة دائرة مركز شرطة بنها

بدأ البيان بقوله تعالى “وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ” ، وتابع ، “تنعي مديرية أمن القليوبية وكافة قيادتها ببالغ الأسى والحزن استشهاد المخبر السري قبل وصوله لمستشفى بنها العام “

وقال اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية أن مديرية الأمن تنعي نفسها في فقدان الشهيد وتتقدم لأسرته بخالص التعازي ، سائلين الله عز وجل أن يلهمهم الله الصبر والسلوان ، مشيرا إلى أن الشرطة المصرية ستظل تضحي بأرواحها من أجل حماية الوطن ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

وأعلن يسري تشيع الجثمان في جنازة عسكرية غدا عقب صلاة الجمعة من قرية كفر ابو جمعة كفر فرسيس مركز بنها .

كان مدير الأمن تلقى إخطارا بالواقعة وبالفحص تبين مصرع الشهيد ، حيث فاجأ مجهولين الحملة باطلاق الرصاص ما اسفر عن مصرع الشهيد بينما لاذ المتهمين بالفرار .

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