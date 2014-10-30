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هل نسخت فليسيتي جونز إطلالة جينيفر لورانس ؟؟

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هل نسخت فليسيتي جونز إطلالة جينيفر لورانس ؟؟ هل نسخت فليسيتي جونز إطلالة جينيفر لورانس ؟؟

الخميس 30-10-2014 01:42

لا تغيب إطلالة الممثلة الشابة جينيفر لورانس Jennifer Lawrence من حفل أوسكار 2013 عن أذهاننا ، حيث بدت متألقة بفستان وردي من Dior وأكملت إطلالتها الملكية بمجوهرات من Chopard .
يبدو أن الممثلة فليسيتي جونز Felicity Jones أعجبك بهذه الإطلالة لدرجة أنها قررت أن نستنسخها فاختارت فستان بنفس اللون من Dior وإعتمدت نفس التسريحة الناعمة وأكملت إطلالتها بأقراط جميلة من Van Cleef & Arpels .
على الرغم من أن إطلالة فليسيتي جونز كانت في غاية الجمال إلا أنها لم تكن أجمل من إطلالة جينيفر لورانس ، هل توافقينا الرأي؟

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سيدتي