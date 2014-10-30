المرصد السوري: تنظيم “داعش” يطلق سراح 25 طفلا كرديا مختطفا



> أطلق تنظيم “داعش” الإرهابي سراح 25 طفلا كرديا من تلاميذ المدارس كانوا قد اختطفوا في مايو الماضي.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) اليوم الخميس عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله “إن التلاميذ الذين أطلق سراحهم هم آخر مجموعة يتم الإفراج عنها من بين أكثر من 150 طفلا تم اختطافهم في مايو الماضي”.

وبحسب نشطاء، فقد اختطف تنظيم “داعش” الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاما من بلدة عين العرب “كوباني” السورية لدى عودتهم من مدينة حلب، حيث كانوا يؤدون امتحانات، فيما لم يعرف السبب وراء الإفراج عن هؤلاء الأطفال.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد أوضحت في يوليو الماضي أنه تم الإفراج عن 15 طفلا في إطار صفقة لتبادل رهائن مقابل الإفراج عن ثلاثة من أعضاء “داعش” محتجزين لدى القوات الكردية، مشيرة إلى أن وسائل إعلام محلية نقلت عن تلميذين فرا من قبضة التنظيم قولهما “إن داعش كانت تجبر الأطفال على حضور دروس في الفكر الجهادي”.

وتأتي أنباء إطلاق سراح الأطفال في الوقت الذي تدور فيه معارك عنيفة في عين العرب “كوباني” بين مسلحي “داعش” والأكراد المدافعين عن البلدة الذين إنضم إليهم مسلحو الجيش السوري الحر.

> أ ش أ