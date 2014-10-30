«مباحث المعلومات والتوثيق»: ضبط 300 متهم أنشأوا 1000 صفحة إلكترونية عدائية للجيش والشرطة

قال اللواء محمد عبد الواحد، مدير مباحث الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، إنه يتم تتبع الكلمات العدائية للجيش والشرطة، والكلمات التحريضية على الدولة، وتحديد المسؤولين عن الصفحات التي تنشر هذه الكلمات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف «عبد الواحد» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «الحياة»، أمس الأربعاء:” أنه تم ضبط 300 متهم قاموا بإنشاء 1000 صفحة عدائية للجيش والشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي ” .

كما نفى قيام الإدارة بمراقبة جميع الحسابات على مواقع التواصل، لافتًا إلى تتبع الكلمات العدائية فقط، مشيرًا إلى أنه جاري البحث عن المسؤول عن الصفحة التي نشرت بيان الرئيس المعزول محمد مرسي، عقب الحادث الإرهابي الأخير في سيناء.