بالصور .. ضبط 3 بنادق آلية وطبنجة و12 متهم في استهداف طرفي خصومة ثأرية بسوهاج‎

تمكنت حملة مكبرة من ضباط إدارة البحث الجنائي بسوهاج مدعومين بمجموعات قتالية من قوات الأمن بمديرية امن سوهاج من استهداف طرفى الخصومة الثأرية بين عائلتي [ آل حمد ] – [ آل سلطان ] بناحية بندار الشرقية دائرة مركز جرجا حيث تم ضبط من – عائلة [ آل حمد ] الأتي :-

> 1- المدعو حسنى محمد قاسم سن 30 عامل ويقيم بذات الناحية 00 وبحوزته بندقية اليه عيار 7.62×39 وعدد ” 5 ” خزينه بداخلهم عدد ” 100 ” طلقة .

2- بندقية آليه عيار 7.62×39 وخزينه بداخلها عدد ” 13 ” طلقة من ذات العيار خاصة بالمتهم حازم احمد فاروق سن 27 عامل ويقيم بذات الناحية [ جاري ضبطه ] .

3- المدعو احمد محمود عبد النعيم سن 42 عامل .

> 4- المدعو محمد صلاح عثمان عبد النعيم سن 27 مزارع .

> 5- المدعو عماد محمد صابر سن 33 عامل .

> 6- المدعو فؤاد محمود احمد عبد النعيم سن 20 عامل ويقيمون بذات الناحية جميعهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 3389 اداري المركز لسنة 2014 [ إطلاق أعيره نارية ] وقضايا أخرى .

وتم ضبط من عائلة [ آل سلطان ] الأتي :-

> 1- المدعو صلاح الأصيل نور الدين سن 52 مدرس ويقيم بذات الناحية بحوزته سلاح نارى عباره عن طبنجه ماركة برتا عيار 9 م قصير تحمل رقم 51838 بها خزينه بداخلها عدد ” 7 ” طلقات من ذات العيار .

> 2- بندقية آليه عيار 7.62×39 بها خزينة بداخلها عدد ” 30 ” طلقه من ذات العيار خاصه بالمتهم خالد احمد احمد سلطان سن 50 مدرس ويقيم بذات الناحية [ جاري ضبطه] .

> 3- المدعو عباس عبد العزيز عباس سن 30 عامل .

> 4- المدعو عبد العزيز عباس عبد الرحمن سن 55 عامل .

> 5- المدعو لبيب عبد الله لبيب سن 35 عامل .

> 6- المدعو اشرف الأصيل نور الدين سن 37 عامل ويقيمون بذات الناحية وجميعهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى ذات القضية .

وتم اتخاذ االاجراءات اللازمة.