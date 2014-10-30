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بالصور .. ضبط 3 بنادق آلية وطبنجة و12 متهم في استهداف طرفي خصومة ثأرية بسوهاج‎

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بالصور .. ضبط 3 بنادق آلية وطبنجة و12 متهم في استهداف طرفي خصومة ثأرية بسوهاج‎ 4

تمكنت حملة مكبرة من ضباط إدارة البحث الجنائي بسوهاج مدعومين بمجموعات قتالية من قوات الأمن بمديرية امن سوهاج من استهداف طرفى الخصومة الثأرية بين عائلتي [ آل حمد ] – [ آل سلطان ] بناحية بندار الشرقية دائرة مركز جرجا حيث تم ضبط من – عائلة [ آل حمد ] الأتي :-
> 1- المدعو  حسنى محمد قاسم سن 30 عامل ويقيم بذات الناحية 00 وبحوزته بندقية اليه عيار 7.62×39  وعدد ” 5 ” خزينه بداخلهم عدد ” 100 ” طلقة .

2- بندقية آليه عيار 7.62×39 وخزينه بداخلها عدد ” 13 ” طلقة من ذات العيار خاصة بالمتهم  حازم احمد  فاروق سن 27 عامل ويقيم بذات الناحية [ جاري ضبطه ] .

3- المدعو  احمد محمود عبد النعيم سن 42 عامل .
> 4- المدعو  محمد صلاح عثمان عبد النعيم سن 27 مزارع .
> 5- المدعو  عماد محمد صابر سن 33 عامل .
> 6- المدعو  فؤاد محمود احمد عبد النعيم سن 20 عامل ويقيمون بذات الناحية جميعهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم  فى القضية رقم 3389 اداري المركز لسنة 2014 [ إطلاق أعيره نارية ] وقضايا أخرى .

وتم ضبط من عائلة [ آل سلطان ] الأتي :-
> 1- المدعو  صلاح الأصيل نور الدين سن 52 مدرس ويقيم بذات الناحية بحوزته سلاح نارى عباره عن طبنجه ماركة  برتا عيار 9 م قصير تحمل رقم 51838 بها خزينه بداخلها عدد ” 7 ” طلقات من ذات العيار .
> 2- بندقية آليه عيار 7.62×39 بها خزينة بداخلها عدد ” 30 ” طلقه من ذات العيار خاصه بالمتهم  خالد احمد احمد سلطان سن 50 مدرس ويقيم بذات الناحية [ جاري ضبطه] .
>بالصور .. ضبط 3 بنادق آلية وطبنجة و12 متهم في استهداف طرفي خصومة ثأرية بسوهاج‎ 13- المدعو  عباس عبد العزيز عباس سن 30 عامل .
> 4- المدعو  عبد العزيز عباس عبد الرحمن سن 55 عامل .
> 5- المدعو  لبيب عبد الله لبيب سن 35 عامل .
> 6- المدعو  اشرف الأصيل نور الدين سن 37 عامل ويقيمون بذات الناحية وجميعهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى ذات القضية .

وتم اتخاذ االاجراءات اللازمة.

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