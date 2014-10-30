بالصور .. ضبط 3 بنادق آلية وطبنجة و12 متهم في استهداف طرفي خصومة ثأرية بسوهاج
تمكنت حملة مكبرة من ضباط إدارة البحث الجنائي بسوهاج مدعومين بمجموعات قتالية من قوات الأمن بمديرية امن سوهاج من استهداف طرفى الخصومة الثأرية بين عائلتي [ آل حمد ] – [ آل سلطان ] بناحية بندار الشرقية دائرة مركز جرجا حيث تم ضبط من – عائلة [ آل حمد ] الأتي :-
> 1- المدعو حسنى محمد قاسم سن 30 عامل ويقيم بذات الناحية 00 وبحوزته بندقية اليه عيار 7.62×39 وعدد ” 5 ” خزينه بداخلهم عدد ” 100 ” طلقة .
2- بندقية آليه عيار 7.62×39 وخزينه بداخلها عدد ” 13 ” طلقة من ذات العيار خاصة بالمتهم حازم احمد فاروق سن 27 عامل ويقيم بذات الناحية [ جاري ضبطه ] .
3- المدعو احمد محمود عبد النعيم سن 42 عامل .
> 4- المدعو محمد صلاح عثمان عبد النعيم سن 27 مزارع .
> 5- المدعو عماد محمد صابر سن 33 عامل .
> 6- المدعو فؤاد محمود احمد عبد النعيم سن 20 عامل ويقيمون بذات الناحية جميعهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 3389 اداري المركز لسنة 2014 [ إطلاق أعيره نارية ] وقضايا أخرى .
وتم ضبط من عائلة [ آل سلطان ] الأتي :-
> 1- المدعو صلاح الأصيل نور الدين سن 52 مدرس ويقيم بذات الناحية بحوزته سلاح نارى عباره عن طبنجه ماركة برتا عيار 9 م قصير تحمل رقم 51838 بها خزينه بداخلها عدد ” 7 ” طلقات من ذات العيار .
> 2- بندقية آليه عيار 7.62×39 بها خزينة بداخلها عدد ” 30 ” طلقه من ذات العيار خاصه بالمتهم خالد احمد احمد سلطان سن 50 مدرس ويقيم بذات الناحية [ جاري ضبطه] .
>3- المدعو عباس عبد العزيز عباس سن 30 عامل .
> 4- المدعو عبد العزيز عباس عبد الرحمن سن 55 عامل .
> 5- المدعو لبيب عبد الله لبيب سن 35 عامل .
> 6- المدعو اشرف الأصيل نور الدين سن 37 عامل ويقيمون بذات الناحية وجميعهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى ذات القضية .
وتم اتخاذ االاجراءات اللازمة.