سوزان رايس: العلاقات الامريكية الايرانية ما زالت صعبة ومحتقنة

اعترفت مستشارة الامن القومي الامريكية سوزان رايس بأن العلاقات الامريكية الايرانية ما زالت “صعبة جدا ومحتقنة.”

واضافت رايس اثناء حضورها منتدى افكار واشنطن ان ايران لها سجل في دعم الارهاب وزعزعة الاستقرار في الدول المجاورة ودول المنطقة بصفة عامة.

واوضحت ان الولايات المتحدة توصلت الى اتفاق مؤقت مع ايران خلال العام الماضي لوقف اي تقدم تحرزه إيران بشأن برنامجها النووي وهو الاتفاق الذي وصفته بانه خلق أساسا اكثر استقرارا لاجراء مفاوضات حول التوصل الى اتفاق نهائي وشامل للقضاء على امكانية تصنيع طهران سلاح نووي.

وحذرت رايس من انتهاء مهلة المفاوضات المقررة في 24 نوفمبر القادم بدون التوصل الى اتفاق، مشيرة الى انه ليس هناك أي تغيير جوهري في طبيعة العلاقة مع ايران.

وقالت رايس انه في حال التوصل الى اتفاق شامل بشأن برنامج ايران النووي سيكون بمثابة انجاز كبير يجعل الامريكيين اكثر امنا وكذلك المنطقة غير انها اكدت ان مثل ذلك الاتفاق لن يضع نهاية لمخاوف واشنطن اٍزاء الابعاد الاخرى المتعلقة بسلوك ايران.

أ ش أ