أخبار عاجلة

ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

اليوم .. محاكمة زكريا عزمي بتهمة ” الكسب غير المشروع “

Google+ Print
اليوم .. محاكمة زكريا عزمي بتهمة ” الكسب غير المشروع “ اليوم .. محاكمة زكريا عزمي بتهمة ” الكسب غير المشروع “

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، المنعقدة بالتجمع الخامس، الخميس، إعادة محاكمة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، في اتهامه بالكسب غير المشروع.

ومن المقرر أن تستلم المحكمة في تلك الجلسة تقارير لجنة الخبراء المكلفة بإعادة فحص وتقييم أملاك المتهم.

تأتي إعادة محاكمة عزمي، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في فبراير للعام الماضي، بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 36.36 مليون جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساو، إثر إدانته بالكسب غير المشروع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا