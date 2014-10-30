اليوم .. محاكمة زكريا عزمي بتهمة ” الكسب غير المشروع “

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، المنعقدة بالتجمع الخامس، الخميس، إعادة محاكمة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، في اتهامه بالكسب غير المشروع.

ومن المقرر أن تستلم المحكمة في تلك الجلسة تقارير لجنة الخبراء المكلفة بإعادة فحص وتقييم أملاك المتهم.

تأتي إعادة محاكمة عزمي، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في فبراير للعام الماضي، بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 36.36 مليون جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساو، إثر إدانته بالكسب غير المشروع.