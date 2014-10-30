السيسي: التفاؤل مطلوب.. ونحن بحاجة إلى العمل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن «التفاؤل مطلوب، لكن لا يكفي لإبعاد دولنا وشعوبنا عن التعرض لمزيد من الأخطار».

وأضاف السيسي، في الجزء الرابع من حواره مع صحيفة «عكاظ» السعودية، التي نشرته، الخميس: «نحن بحاجة إلى العمل وإلى الثقة ببعضنا البعض وإلى الاعتماد، بعد الله سبحانه وتعالى، على شعوبنا وليس على غيرها، وعلى الاستعانة القصوى بمقدرات أوطاننا الهائلة لتمكيننا من الصمود، وإلا فإن الوضع خطير للغاية».

وتابع: «إذا نحن لم نُسارع بالعمل المشترك وتحقيق التكامل بيننا فإننا نفرط كثيراً في أمانتنا تجاه أوطاننا وشعوبنا».