اليوم.. الحكم على 26 من ” وايت نايتس” متهمين بتنظيم مسيرة دون تصريح

تصدر محكمة جنح الساحل، برئاسة المستشار خالد طاهر، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بمنطقة حلوان، الخميس، حكمها على 26 من أعضاء «وايت نايتس»، لاتهامهم بتنظيم مسيرة بدون تصريح.

كانت المحكمة استمعت لمرافعة النيابة فى جلستها السابقة، عقب قيامها بفض الأحراز، التى كانت عبارة عن صور من صفحة «وايت نايتس»، والخاصة بالدعوة إلى التظاهر.

وقال ممثل نيابة الساحل فى بداية مرافعته فى الجلسة السابقة إن «مصر عرفت كرة القدم منذ القرن التاسع عشر، وانطلقت مسابقات الكرة فى كل حدب وصوب متعة للناس وطريق للحضارة والرقي فى أكبر دولة فى الشرق الأوسط ومهد الحضارة الإنسانية، ونحن أكبر وأعرق الدول الأفريقية فى هذا المجال».

وأضاف: «كانت المدرجات قديما كالسينما والمسرح مكانا لنزهة العائلات وللاستمتاع بمهارات اللاعبين وبالفرق وبالمنتخب الوطني، ومكانًا لتنمية الروح الوطنية وللود بين الناس».

وتابع ممثل النيابة: «حتى ظهرتم أنتم فشجعناكم وانبهرنا بكم حين زينتم المدرجات وكانت ألوانكم رائعة وطريقة تشجيعكم متفردة، وتابعكم الناس جميعا بالنظر، ثم ما أن لبثتم ومر الوقت ودخلتم معترك السياسة تغيرت طبائعكم وطريقتكم المثلى فخرجت منكم شياطين الأنس وقلبتم الدنيا رأسا على عقب، ولم يعد شيئا يعجبكم لا نصح ولا إرشاد، ولم يعد هناك نظام يريحكم أو تطمئنون له، تحاربون الشرطة كأنكم تحاربون الجيش الإسرائيلى على حدود مصر، ماذا جرى لكم شباب مصر؟ حرصنا كثيرا على لم شملكم وأنتم لا تريدون، خسئتم وخسئت خطاكم إن ظننتم أنكم فوق القانون، مصر لم ولن تكن أبدا غابة لكم تفعلون فيها ما تشاءون».

وأضاف: «ستقتص منكم المحكمة الموقرة وستعاقبكم على ما اقترفتم فى حق حى شبرا الهادئ ما ذنب سكان هذا الحى ما ذنب أصحاب المتاجر به والمارة من أبنائه، ماذا فعلت لكم السيدة التى حطمتم سيارتها، وماذا فعل لكم الموظف الغلبان هشام محمد الذى قمتم بإطلاق الخرطوش نحوه، عطلتم مصالح الناس وأوقفتم سير العمل لدى الناس البسطاء».

وقدمت النيابة 4 صور ضوئية لدعوات على صفحة «وايت نايتس» بالدعوة للتجمع فى دوران شبرا، ثم الدعوة للهروب إلى الكورنيش، ومواجهة الشرطة، وعقب ذلك علق رئيس هيئة الدفاع محمد رشوان عليها واعترض على تقديمها بهذا الشكل، مؤكدا أن هذه الصور مجهولة المصدر.

وفى ختام المرافعة، سردت النيابة نص أمر الإحالة، ونصوص قانون التجمهر، والتظاهر، وحيازة الأسلحة والمفرقعات، ونصوص قانون العقوبات الخاصة بالضرب والإتلاف، وطلبت بمعاقبتهم بأقصى عقوبة.

وكان محمد رشوان دفاع «وايت نايتس» فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث دفع بتوفر العناصر التحريضية من قبل الشرطة لارتكاب الواقعة، مؤكدا أن ضابط مجرى التحريات هو ابن عم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

وأكد فى أقواله أمام النيابة أنه قام بزرع عدد من مصادره داخل «وايت نايتس». لحصوله على المعلومات.

وأضاف الدفاع أن هذه العناصر هى التى قامت بالتحريض على التظاهر بناء على توجيهات الضابط لجر أعضاء الجروب لهذه الأحداث.

كانت قوات الأمن المكلفة بتأمين معهد أمناء الشرطة بمنطقة حلوان في الجلسة السابقة منعت دخول الصحفيين إلى قاعة المحاكمة بحجة عدم وجود تصريح من رئيس المحكمة.