السيسي: مصر أكبر من الكرسي وأعظم من شهوة السلطة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن شغل مصر الشاغل الآن وشعبها العظيم ومؤسسة الرئاسة وحكومتها هو كيف نحافظ على مصر قوية.. لأن مصر تستحق منا جميعا أن نصونها ونحميها.. ونستثمر قدراتها وإمكاناتها وطاقات شعبها الهائلة لصنع المستقبل الأفضل للإنسان المصري.. لأن مصر أكبر من الكرسي.. وأعظم من شهوة السلطة.. ومستقبلها في رقبتنا.

جاء ذلك، ردًا على سؤال حول استعداداته وتفكيره من الآن في الدورة الرئاسية الثانية، خلال الجزء الرابع والأخير من حواره بصحيفة «عكاظ» السعودية.

ومن جانبه، أشار الكاتب السعودي الدكتور هاشم عبده هاشم إلى أنه قال للرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يودعه عند باب مكتبه عقب نهاية حواره: أتمنى أن أراكم في اللقاء القادم وقد تحقق كل ما سمعته منكم اليوم لمصر.. أو للمنطقة العربية التي بدوت مهمومًا بها همك بأوضاع بلدك أيضًا، هز الرجل رأسه.. وأطلق العنان لبسمة متفائل وقال: «لا تكن متشائمًا يا رجل، فما دامت الشعوب حريصة على حفظ أوطانها ومكتسباتها.. فإنه لاخوف عليها ولا على أوطانها».

وأضاف الكاتب السعودي، نظرت إلى وجه فخامته الهادئ الملامح وإن بدا الرجل عاصفًا من الداخل.. فهو يجمع في شخصيته بين قوة.. وصلابة القادة العسكريين.. ودهاء.. وحنكة الساسة.. وإن لم تغب عن شخصيته.. ثقافة ابن القرية.. والغيط المتمثلة بأصالتها وعمق ارتباطها بالأرض.. ونكهة التاريخ ولم أجد ما أقوله عند ذاك.. سوى أن أشكره على استقباله الكريم لي.. وتقديره لصحيفتي وقبل هذا لبلادي.. ولخادم الحرمين الشريفين الذي كان أول من فطن إلى حقيقة هذه الشخصية وعلق عليها آمالًا عراضًا للخروج بمصر من واقعها المؤلم وفتح أبواب ونوافذ الأمل نحو مستقبل أكثر إشراقًا.