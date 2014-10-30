مصادر مقربة من ميشيل اوباما تنفي اعتزامها خوض انتخابات الكونجرس قريبا

أكد فريق العمل مع السيدة الاولى في الولايات المتحدة ميشيل اوباما عدم اعتزامها خوض انتخابات مجلس الشيوخ في المستقبل القريب.

وذكرت صحيفة بوليتيكو الامريكية ان هذه هي ليست المرة الاولى التي تدحض فيها المصادر المقربة من السيدة الاولى الشائعات التي تزعم ان ميشيل اوباما تعتزم خوض انتخابات الكونجرس قريبا.

وكانت آخر تلك الشائعات هي ما ذكرته مجلة “اورب ماجازين” انه تم دعوة ميشيل الى الانتقال الى كاليفورنيا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في الفترة القادمة عن مقعد السيناتورة دايان فينيشتاين والتي اعلنت عزمها التقاعد في نهاية الدورة الحالية.

ونقلت المجلة الامريكية عن مصدر مقرب من الاسرة الاولى الامريكية دون ذكر اسمه ان انتقال ميشيل الى كاليفورنيا سيوفر لها فرصة للخروج من عباءة زوجها بعد عشرين عاما واستعادة السيطرة على شئون حياتها.. غير ان صحيفة بوليتيكو قالت نقلا عن كريستينا تشيك مديرة مكتب الاعلام الخاص بميشيل اوباما سابقا ان خوض السيدة الاولى الانتخابات لاي منصب رسمي يساوي تماما منافستها على منصب البابا القادم.

وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما قد قال في تصريحات له في شهر مايو الماضي “شيء واحد أتعهد به أمامكم أن ميشيل لن تخوض اي انتخابات لأي منصب رسمي.”

أ ش أ