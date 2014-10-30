5 نصائح من كيم كردشيان لاستعمال وسائل التواصل الاجتماعي

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian في مؤتمر Code/Mobile، الذي يقيمه موقع re/code التقني، الخطوات التي تتبعها على وسائل التواصل الاجتماعي، فتجعلها دائماً في الصدارة.

ولا يُمكن لأحد أن ينفي أن خطوات Kim فعاّلة. فهي تتمتع بشعبيّة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لديها أكثر من 24 مليون متابع على تويتر وأكثر من 20 مليون متابع على إنستغرام.

وفي ما يلي، نعرض النصائح الـ5، التي قدّمتها Kim Kardashian للتعامل الناجح مع شبكات التواصل الاجتماعي.

1-الشبكات الاجتماعية تطوّر حياتك المهنيّة:

أكّدت Kim أنّ حياتها المهنية اعتمدت بشكل كبير على الشبكات الاجتماعية، إذ حصلت على العديد من الفرص من خلالها.

2-استخدم تويتر مثلما تستخدم Google:

قد أصبح تويتر كمحرك بحث Google بالنسبة إليها، عندما تريد السؤال عن مطعم في مدينة ما، ما عليك إلا الكتابة في تويتر، وستحصل على إجابات مذهلة.

3-إنستغرام هو أفضل شبكة اجتماعية:

إنستغرام يخلق علاقة أكثر عاطفية مع الجمهور. فالصور معبّرة أكثر عن الكلمات.

4-استخدم الـ BlackBerry Bold في التغريد على تويتر:

لا تزال Kim وفيّة لهاتفها BlackBerry، ولا تنوي التخلّص منه أبداً، إذ قالت: "الـ BlackBerry قلبي وروحي، أحبّه. لن أتخلص منه أبداً"، مشيرة إلى أنّ السبب هو امتلاكه أفضل لوحة مفاتيح.

5- لا تتشارك أكثر من 3 صور من مكان واحد:

لدى Kim قاعدة خاصّة بمشاركة الصور، عندما تكون في مكان ما، وهي ألا تتشارك أكثر من 3 صور من هذا المكان.

يُذكر أنه قد تمّ استضافة Kim Kardashian في مؤتمر Code/Mobile بصفتها رائدة أعمال، لديها لعبة باسمها، متوفرة على هواتف آيفون وأندرويد، وقد حققت منها 85 مليون دولار.