نجوم حققوا شهرة بعد مرضهم ووفاتهم

"ربّ ضارة نافعة"، ينطبق هذا المثل الشعبي على بعض الفنانين ممن ساهم مرضهم أو موتهم في تسليط الأضواء عليهم أكثر من أعمالهم الفنية.

فمؤخراً، احتلّ اسم الممثل الشّاب ماهر عصام وصورته مواقع التّواصل الاجتماعي، لا بسبب شهرته، بل بسبب أزمته الصحيّة. وبرغم أنّ عصام دخل عالم التمثيل منذ أعوام طويلة، وكان أوّل ظهور له مع الفنان عادل إمام، في فيلم "النمر والأنثى"، عندما كان طفلاً، إلى جانب وجوده في بعض المسلسلات والأفلام، فإنّ أحداً من المنتجين لم يلتفت إليه، وكان اسمه يسقط من مقدّمة أيّ عمل يُشارك فيه.

وبعد أزمته، حقق ماهر شهرة واسعة، إذ امتلأت صفحات مواقع التّواصل الاجتماعي بالدعاء له بالشفاء، ليحقق ماهر شهرة ونجومية وهو على سرير المرض، لم يحققهما وهو أمام الكاميرات.

الفنانة معالي زايد أيضاً عادت إلى الأضواء وأصبحت حديث أغلب وسائل الإعلام، بعد الأخبار التي تردّدت حول إصابتها بمرض السرطان، إلا أنّ شقيقتها مهجة نفت لـ"سيدتي نت" الخبر، في وقت كانت معالي غائبة عن السّاحة الفنية منذ فترة طويلة. لكن المرض أعادها بقوة إلى بؤرة الضوء.

وبعد رحلتها مع مرض سرطان الثدي، عادت الإعلامية المصرية بسمة وهبة إلى الأضواء، وتهافتت القنوات الفضائية للحصول على لقاء معها، بالرغم من أنّ الأضواء خاصمتها كثيراً لابتعادها عن الوسط الإعلامي منذ سنوات.

كذلك هي حال الفنان المصري يوسف عيد، الذي كان وجهه معروفاً، من دون أن يُعرف له اسم، إلا بعد أنّ توفي منذ أسابيع، حيث حقق شهرة واسعة.

وعلى الرغم من أنّ الفنان خالد صالح كان مشهوراً قبل وفاته، فإنّ شهرته تضاعفت بشكل كبير، بعد إعلان خبر وفاته.

وحقق الفنان خليل مرسي بدوره شهرة واسعة بعد وفاته، وهو الذي لم يكن اسمه معروفاً لدى الجمهور، برغم مشواره الفنّي الطويل. ولكنّه بمجرد إعلان خبر وفاته نشر الكثيرون صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح اسمه معروفاً.

وعلى الرغم من تجاهله في رحلة مرضه، وعدم السؤال عنه، وجد الفنان محمد أبو الحسن شهرة كبيرة بعد وفاته، إذ أُعدت التقارير الفنية عنه، وشرحت كيف أنّه كان مظلوماً في الفنّ، في وقت قام كثيرون بنشر العديد من صور أعماله.

بدوره، عانى الفنان سعيد صالح قبل وفاته من تجاهل الوسط الفني له، ومرّ بأزمات مرضية عديدة، لم يسأل عنه خلالها أحد، وفق ما تؤكّده زوجته شيماء فرغلي، في وقت لم يلقَ أيّ مساندة، بعد أنّ احترق منزله. ولكنّه بعد وفاته تضاعفت شهرته، وزاد الحديث عن معاناته.

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