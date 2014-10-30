كلوي كردشيان تسامح حبيبها وتدافع عنه

أكدت نجمة تلفزيون الواقع khloe kardashian، أن علاقة صداقة ما زالت تربط بينها وبين حبيبها السابق المغني French Montana، بالرغم من إنفصالهما.

وقالت kardashian البالغة من العمر 30 عاماً، والتي تعاني من الإكتئاب والإنهيار العاطفي: أحب الذكريات التي جمعتنا، وما زلت أتحدث إلى Montana ولا أكن له مشاعر الكره أبداً.

وخلال حديثها لصحيفة US weekly، أشارت khloe إلى أن انفصالهما كان ودياً، وهما على اتصال دائم، مضيفة: أعتقد ان الناس يسارعون في إصدار الأحكام.. وأنا لا أظن أنه من العدل الحكم على الناس من خلال موقف معين أو غلطة ما.

وقد اثارت تصريحات khloe kardashian المسالمة إستغراب العديد من متتبعيها، خصوصاً وأن French Montana خانها مع سيدة أخرى وتابع حياته بشكل طبيعي بعد إبتعاده عنها، في حين هي من عانت بسببه لدرجة انها لجأت لتناول الحبوب المهدئة التي قد تساعدها على الخروج من أزمتها النفسية.

يشار إلى أن khloe التي تسعى للطلاق من زوجها Lamar Odom فضحت في وقت سابق تاريخه الحافل بالخيانات، قبل أن تكشف أنه يحاول إستغلال إنفصالها عن Montana من أجل العودة إليها.

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