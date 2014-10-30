بالفيديو.. كلب بوليسي يكشف متفجرات في سيارة يقودها شريف عامر

اكتشف كلب بوليسي مدرب في الإدارة العامة لكلاب الحراسة التابعة لأكاديمية الشرطة علبة خاصة بمتفجرات لمادة «T.N.T» مخبأة بجوار موتور سيارة يقودها الإعلامي شريف عامر، في حلقة برنامجه «يحدث في مصر» المذاع على قناة «mbc مصر».

وخلال الحلقة عرض عامر مختلف التدريبات، التي تخضع لها الكلاب في الإدارة، ومنها كلاب كشف المفرقعات، قائلًا: «المعروف أن الكلاب أكثر وسيلة للكشف عن الأمور دي».

وخضع عامر بنفسه لاختبار هذه الكلاب، وقاد السيارة، التي وقفت في الكمين، ليكتشف الكلب البوليسي علبة المتفجرات.

ووفقًا لموقع «mbc مصر» رصدت الحلقة رحلة تجهيز وتدريب كلب الحراسة من داخل أكاديمية الشرطة.