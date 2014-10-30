بالصورة .. ضبط تشكيل عصابي يقوم بترويج المخدرات بمدينة سوهاج‎

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج بمديرية امن سوهاج أكدتها التحريات السرية مفادها قيام كل من :-

> 1- محمد عبد العزيز عزت عبد الحميد سن 25 عاطل ويقيم بناحية القيساريه – دائرة قسم أول سوهاج .

2- أندرو أسامة ديمتري شحاته سن 18 عامل – ويقيم شارع المخبز الألي – دائرة قسم أول سوهاج بالاتجار .

فـي المواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي خاصة أمام المدارس والنوادي العامة بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات 00 تم أعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة من ضباط وحدة مباحث القسم وتمكنت من ضبط المتحري عنهما المذكورين أثناء استقلالهما دراجة بخارية رقم 80522 سوهاج وبحيازتهما [ عدد "11" قطعة من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالي 150 جرام مبلغ 125 جنيهاً وهاتف محمول ] بحوزة الأول ومبلغ مالي 60 جنيه وهاتف محمود بحوزة الثاني بمواجهة المتهمين أعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة بيع المواد المخدرة والهواتف المحمولة بقصد تسهيل الاتصال بعملائهما والدراجة البخارية لتسهيل التنقل – بدائرة القسم .

تم التحفـظ على المضبوطات ، · كلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف علي أبعاد نشاطهما الإجرامي

· تحرر عن ذلك المحضر رقم 3688 إداري القسم لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف 0