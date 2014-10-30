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عامل يقتل آخر بطلق ناري بسبب خلافات سابقة بسوهاج‎

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عامل يقتل آخر بطلق ناري بسبب خلافات سابقة بسوهاج‎ عامل يقتل آخر بطلق ناري بسبب خلافات سابقة بسوهاج‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من مركز شرطة البلينا من المستشفي المركزي بوصول المدعو السيد عبد الروؤف  عبد العظيم سن 21 عامل ويقيم بناحية الساحل بحري – دائرة المركز مصاباً ” بطلق ناري ” وتوفي .

عقب ذلك و بالإنتقال والفحص وسؤال شقيقه المدعو عادل عبد الروؤف عبد العظيم سن 25 عامل  إتهم المدعو  محمد عبد العظيم محمد بالتعدي علي المذكور وإطلاق  عيار من سلاح ناري كان بحيازته نتج عنه إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات سابقة بينهم .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم ، تم أتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5971 إداري المركز لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف 0

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