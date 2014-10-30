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ضبط معدات لتقطيع قضبان السكة الحديد بين مركزي الخارجة وباريس بالوادي الجديد

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ضبط معدات لتقطيع قضبان السكة الحديد بين مركزي الخارجة وباريس بالوادي الجديد ضبط معدات لتقطيع قضبان السكة الحديد بين مركزي الخارجة وباريس بالوادي الجديد

تمكنت مباحث الوادي الجديد بقيادة العميد صبري غازي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية من ضبط معدات ومهمات تقطيع قضبان السكة الحديد لشريط القطار الواصل بين مركزي الخارجة وباريس وطلقات نارية وخزن بمنطقة صحراوية تبعد كيلومترات عن قرية عدن شمال مدينة باريس .

وقامت مديرية الامن بتعزيز قسم شرطة باريس باليات عسكرية وسيارات مصفحة لمواجهة العصابة عقب تبادل لاطلاق النيران بالاسلحة .

وتمكن التشكيل العصابي من الفرار في  منطقة جبلية حدودية .

وتمكنت قوات مباحث قسم شرطة باريس من ضبط سيارة نصف نقل رقم 6871 نقل قنا و 5 اسطوانات أوكسجين لحام و 2 انبوبة بوتاجاز و 2 بوتاجاز مسطح و 5 براميل مياه نقية و 64 طلقة خاصة برشاش الي و 3 خزنة سلاح الي و 7 بطاقات رقم قومي خاصة ببعض افراد العصابة .

وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 225 إداري قسم شرطة باريس لسنة 2014 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

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