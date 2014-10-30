اصابة 7 اشخاص في مشاجرة بسبب مشاده كلامية بسوهاج‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من مركز شرطة المراغة بوقوع مشاجرة بناحية بناويط .

و بالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول :” النميري أحمد محمد علي سن 43 عامل مصاباً ” باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح رضي بفروة الرأس – جمال أحمد محمد علي سن 30 عامل مصاباً ” بكسر بعظام الجمجمة وحالة تشنج ونزيف داخلي بالمخ ولا يمكن استجوابهما وتم تحويلهما لمستشفي سوهاج الجامعي – أميره النميري أحمد محمد سن 17 بدون عمل – فزاع علي محمد علي سن 53 مدرس “، و طرف ثان :” عبد العال محمد السيد سن 67 عامل - أشرف عوض محمد السيد سن 30 صيدلي - أحمد عوض محمد السيد سن 19 طالب - عزت رشاد عبد الله سن 19 طالب مصابين ” بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم - عوض محمد السيد سن 61 عامل ” .

وتبين سبب المشاجرة حدوث مشاده كلامية علي أثر قيام الطرف الثاني بتشوين كمية من الطوب أمام مقهي ملك الطرف الأول

> بسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالضرب وإحداث إصابته .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها 0

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 4982 إداري المركز لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف 0