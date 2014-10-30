اصابة طالب إثر انهيار سور المعهد الذي يدرس به بسوهاج‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من مركز شرطة طهطا من عبد العال محمد عبد العال سن 63 بالمعاش، ويقيم بناحية شطوره بأنه أثناء قيام نجله أحمد عبد العال محمد سن 15 طالب بمعهد شطوره الثانوي– ويقيم بذات الناحية باللهو أسفل حائط بالمعهد ” سور ” أنهار عليه مما نتج عنه إصابته ” بالقدم اليسرى ” ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك وتم نقله لمستشفي طهطا المركزي وأجريت الإسعافات الأولية له .

وصرح له بالخروج تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا للإنتقال وإتخاذ اللازم كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 4440 إداري المركز لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.