أخبار عاجلة

ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

اصابة طالب إثر انهيار سور المعهد الذي يدرس به بسوهاج‎

Google+ Print
اصابة طالب إثر انهيار سور المعهد الذي يدرس به بسوهاج‎ اصابة طالب إثر انهيار سور المعهد الذي يدرس به بسوهاج‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من مركز شرطة طهطا من عبد العال محمد عبد العال سن 63 بالمعاش، ويقيم بناحية شطوره بأنه أثناء قيام نجله أحمد عبد العال محمد سن 15 طالب بمعهد شطوره الثانوي– ويقيم بذات الناحية باللهو أسفل حائط بالمعهد ” سور ” أنهار عليه مما نتج عنه إصابته ” بالقدم اليسرى ” ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك وتم نقله لمستشفي طهطا المركزي وأجريت الإسعافات الأولية له .

وصرح له بالخروج تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا للإنتقال وإتخاذ اللازم كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 4440 إداري المركز لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا