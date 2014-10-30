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ضبط 9 مطلوبين في قضايا خطف وقطع طريق بسوهاج‎

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ضبط 9 مطلوبين في قضايا خطف وقطع طريق بسوهاج‎ ضبط 9 مطلوبين في قضايا خطف وقطع طريق بسوهاج‎

تمكنت وحدة مباحث مركز جرجا بمديرية امن سوهاج من ضبط كلا من :-احمد محمود عبد النعيم سن 42 عامل - محمد صلاح عثمان عبد النعيم سن 27 مزارع - عماد محمد صابر سن 33 عامل -  فؤاد محمود احمد عبد النعيم سن 20 عامل -  عباس عبد العزيز عباس سن 30 عامل - عبد العزيز عباس عبد الرحمن سن 55 عامل  -  لبيب عبد الله لبيب سن 35 عامل - اشرف الأصيل نور الدين سن 37 عامل  -  صلاح الأصيل نور الدين سن 52 مدرس “.

ويقيمون بندار الشرقية والمطلوب ضبطهم واحضارهم فى القضية رقم 3389 اداري مركز جرجا لسنة 2014 [ إطلاق أعيره نارية – قطع طريق - بلطجة – استعراض قوة – خطف ]

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