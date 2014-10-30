حسام حسن يستبعد ” هانى سعيد ” للإصابة .. و 21 لاعب فى قائمة الاتحاد استعدادًا للزمالك

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة الفريق التي يخوض بها مباراة الزمالك، المقرر لها غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر المدير الفني للفريق اصطحاب 21 لاعبا، استعدادا لتلك المباراة، المقرر إقامتها على استاد الإسكندرية، وجاءت القائمة كالتالي :

> علي فرج و إبراهيم فرج و عبد الرحمن فاروق وعامر صبري و محمد .سمير و كمال علي و حسام عبد الجوادو فتحي مبروك و علاء كمال و إبراهيم الشايب و أحمد الحجاوي و رامي عادل و أسامة البوغانمي و السيد الشبراوي و إبراهيم هلال و محمد عادل و محمد فاروق بنزيماو محمد حمدي زكي و أوميد أوكوري و فيليكس كاتونجو و علي عفيفي.

وكان حسام قد استبعد هاني سعيد مدافع الفريق من الدخول في قائمة مباراة الزمالك، المقرر إقامتها غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب الإصابة.

> وتعرض اللاعب لشد في العضلة الخلفية، خلال تدريب الفريق، وهو ما جعل الجهاز الفني يستبعده من المباراة بعدما تأكد من عدم قدرته على خوض ذلك اللقاء.