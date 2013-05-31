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وزير الري: الحكومة مسؤولة عن أي تقصير يحدث في قضية المياه

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وزير الري: الحكومة مسؤولة عن أي تقصير يحدث في قضية المياه وزير الري: الحكومة مسؤولة عن أي تقصير يحدث في قضية المياه

كتب : محمد عاشور منذ 53 دقيقة

قال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الري والموارد المائية، إن المصرية مسؤولة عن أي تقصير يحدث في أزمة مشروع سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن هناك أزمة حالية في ري الأراضي بسبب توسع الفلاحيين في زراعة الأرز، الذي يحتاج كميات كبيرة من المياه.

وأضاف بهاء الدين، خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، "أطمئن الفلاحين أن الجميع سيتكمن من ري أرضه، ولكن عليهم بالصبر"، مشيرا إلى أن تعمل على حل أزمة نقص المياه من أعلى المستويات.

وأشار بهاء الدين إلى أن القانون الدولي والمعاهدات تأتي في صالح مصر، مؤكد أن الدبلوماسية المصرية قادرة على الوصول لاتفاق مرضٍ مع الجانب الإثيوبي، مضيفا أن مصر لن تلجأ إلى التحكيم الدولي أو الحل العسكري، وتابع "إذا خلصت النوايا، فلن تتعارض المصالح".

وأكد وزير الري أنه متفائل بحل هذه الأزمة، وحذر في نفس التوقيت من أن المياه "قضية حياة أو موت بالنسبة للمصريين".

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