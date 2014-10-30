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بالفيديو - بايرن يعبر لثمن نهائي الكأس على جثة هامبورج

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بالفيديو - بايرن يعبر لثمن نهائي الكأس على جثة هامبورج بالفيديو - بايرن يعبر لثمن نهائي الكأس على جثة هامبورج

برلين، (إفي): أكملت فرق بايرن ميونيخ وهوفنهايم وفولفسبرج وبروسيا مونشنجلادباخ عقد الأندية المتأهلة لثمن نهائي كأس ألمانيا اليوم.

وفاز بايرن ميونخ بسهولة على هامبورج بثلاثة أهداف لواحد.

سجل للفريق البافاري، البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 7 والنمساوي ديفيد آلابا في الدقيقة 44، والفرنسي فرانك ريبيري في الدقيقة 55.

وأحرز هدف الفريق الخاسر بيير ميشيل لاسوجا في الدقيقة 85.

في الإطار ذاته، تأهل هوفنهايم بعد الفوز على فرانكفورت بخمسة أهداف لواحد، حيث سجل للفريق الفائز سفين شيبلوك ويانيك فيسترجارد وروبرتو فيرمينو وانطوني موديست،

فيما حمل هدف الفريق الخاسر توقيع أندريه شيمبري.

وصعد فولسفبرج بعد فوزه السهل على هايدنهايمر، الذي يلعب لدوري الدرجة الثانية، بنتيجة 4-1.

ومن ناحيته فاز بروسيا مونشنجلادباخ على آينتراخت فرانكفورت بهدفين لواحد ليكتمل عقد المتأهلين لدور الـ16.

شاهد أهداف بايرن ميونيخ بالضغط على هذا الرابط..

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فيديو اليوم السابع

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