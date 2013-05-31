إقالة مدير الشئون القانونية والأبنية التعليمية بإدارة مطوبس التعليمية بكفر الشيخ

أُقيل اليوم، الخميس، عبد الحميد مسعود مدير الشئون القانونية بإدارة مطوبس التعليمية والسعيد باتع الفار مدير إدارة الأبنية التعليمية بإدارة مطوبس التعليمية من منصبيهما وذلك لإتهامهما بالفساد.

وتمت الموافقة من السيد المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ علي الطلب الذي قدمته الجمعية العمومية لنقابة المعلمين بمطوبس والتي رفعها إليه أسامة الحسيني بصفته نقيبا لمعلمي غرب كفر الشيخ ورئيسا لمركز ومدينة مطوبس .

وجدير بالذكر أن الأول له قضية تزوير بإمتحانات النقل بإدارة مطوبس التعليمية و الثاني له العديد من قضايا الفساد بهيئة الأبنية التعليمية والمحالة للنيابة .