نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية يستقبل نائب وزير التجارة الكندي

الرياض - واس

استقبل نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور وليد أبو الفرج، في مكتبه بمقر المدينة بالرياض أمس، نائب وزير التجارة الدولية الكندي وممثل كندا لدى مجموعة العشرين بوزارة الخارجية والتجارة الدولية سيمون كنيدي، بحضور عدد من كبار مسؤولي مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وسفير كندا لدى المملكة والممثل التجاري الكندي.

وتم خلال الاستقبال استعراض أنشطة المدينة والمشاريع القائمة في الطاقة المتجددة، وبحث أوجه التعاون بين البلدين في هذا المجال.

وعلى هامش هذه الزيارة، تم عقد اجتماع بين مسؤولي مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة مع عدد من الشركات الكندية المتخصصة بهدف استعراض أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة وسبل التعاون بين الجانبين.