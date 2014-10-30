أخبار عاجلة

ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية يستقبل نائب وزير التجارة الكندي

Google+ Print
نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية يستقبل نائب وزير التجارة الكندي نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية يستقبل نائب وزير التجارة الكندي
581282944883.jpg

من الاستقبال

الرياض - واس

    استقبل نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور وليد أبو الفرج، في مكتبه بمقر المدينة بالرياض أمس، نائب وزير التجارة الدولية الكندي وممثل كندا لدى مجموعة العشرين بوزارة الخارجية والتجارة الدولية سيمون كنيدي، بحضور عدد من كبار مسؤولي مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وسفير كندا لدى المملكة والممثل التجاري الكندي.

وتم خلال الاستقبال استعراض أنشطة المدينة والمشاريع القائمة في الطاقة المتجددة، وبحث أوجه التعاون بين البلدين في هذا المجال.

وعلى هامش هذه الزيارة، تم عقد اجتماع بين مسؤولي مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة مع عدد من الشركات الكندية المتخصصة بهدف استعراض أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة وسبل التعاون بين الجانبين.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+%20src%20+'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية