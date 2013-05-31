مصادر بمطار القاهرة تنفي اعتقال الداعية الأردني أكرم زيادة

كتب : حسن حسين منذ 19 دقيقة

نفت عدة مصادر أمنية مسؤولة بمطار القاهرة الدولى، ما تم نشره على بعض المواقع الإلكترونية وتناقلته بعض المواقع الإخبارية، حول اعتقال سلطات الأمن للداعية السلفي الأردنى الشيخ أكرم زيادة أثناء تواجده بمطار القاهرة الدولى.

كما أكدت المصادر أنه لا يوجد أى معتقلين لدى الجهات الأمنية المصرية بالمطار لشخص اسمه أكرم زيادة من الأساس، مناشدة وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما يتم نشره، بخاصة ما ينشر نقلا عن صفحات التواصل الاجتماعى.

كانت عدة مواقع إخبارية قد نشرت أن الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة اعتقلت الشيخ الدكتور أكرم زيادة الداعية السلفي الأردنى أثناء سفره إلى إحدى الدول الإفريقية عبر القاهرة.