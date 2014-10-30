متعب بن عبدالله: الحرس يتسلح بأفضل طيران في العالم

كشف صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني

ان الحرس الوطني تم تسليحه بأفضل الطائرات بالعالم وسوف يستقبل أول دفعة من الطائرات الامريكية في القريب العاجل مؤكدا سموه بان لدى الحرس الوطني طيارين مدربين وجاهزين ويعملون الان على طائرة التدريب الى وصول الدفعة الجديدة من الطائرات.

الحرس الوطني تم تسليحه بأفضل الطائرات بالعالم وسوف يستقبل أول دفعة من الطائرات الأمريكية في القريب العاجل

وأكد سموه خلال زيارته التفقدية لوحدات الحرس الوطني في الدمام ان المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين هي اول من حارب الارهاب واول من تضرر منه ونحن ضد الارهاب والحرس الوطني ليس الوحيد الذي يحمي حدود المملكة ولكنْ كل القطاعات العسكرية والمواطنون مسؤولون مسؤولية تامة عن امن وحماية هذا الوطن الغالي ونتمنى ان لا نحتاج الى ذلك ولكن لو تعرض شبر من حدودنا لن يكون منا الا الرد وان شاء الله النصر دائما للملكة.

وقال سموه ان وزارة الحرس الوطني الان لديها فوق 10 مستشفيات سيتم بناؤها في جميع مناطق المملكة وان مشاريعنا قائمة ولا تتوقف.

الأرض المعتدى عليها بالقصيم هي أرض خاصة للحرس الوطني وهي مخصصة لإنشاء مستشفى وهذه خدمة للمواطن

واوضح الأمير متعب بن عبدالله ان الارض المعتدى عليها بمنطقة القصيم هي ارض خاصة للحرس الوطني وتم الاعتداء عليها، مشيرا سموه إلى أن الارض مخصصة لإنشاء مستشفى وهذه خدمة للمواطن.

واضاف سموه للاسف كان هناك اعتداء بدون توجيه او أمر وهذه القضية ليست من اليوم بل ان لها من 4 الى 5 سنوات ولكن البعض يحب الشوشرة.

وبين سموه ان مستشفى القصيم المزعم إنشاؤه على الأرض المعتدى عليها تم توقيع عقده منذ سنتين، متوقعا سموه ان يتم الانتهاء من إنشاء المستشفى قريبا.

سموه زار مقر لواء الأمير محمد بن عبدالرحمن ولواء الأمن الخاص الثالث

وقام صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بزيارة تفقدية ظهر امس الاربعاء للواء الامن الخاص الثالث بالدمام وذلك ضمن جولة سموة التفقدية على وحدات الحرس الوطني بالقطاع الشرقي.

وكان في استقبال سموه عند وصوله موقع اللواء صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي ومعالي نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري ومعالي المستشار بمكتب سمو وزير الحرس الوطني الفريق فيصل بن عبدالعزيز بن لبدة ومعالي رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض ومساعد وكيل الحرس الوطني بالقطاع الشرقي للشؤون العسكرية اللواء عبدالله بن محمد المفيز وقائد لواء الامن الخاص الثالث اللواء الركن محمد بن حسن العتيبي وأركانات اللواء.

وزارة الحرس الوطني لديها 10 مستشفيات سيتم بناؤها في جميع مناطق المملكة

حيث عزف السلام الملكي، ثم استعرض سمو الأمير متعب بن عبدالله تشكيلات مختارة من آليات وتجهيزات لواء الأمن الخاص الثالث، بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم ثم القى قائد اللواء كلمة رحب فيها بسمو وزير الحرس الوطني، مؤكدا على ان تواجد سموه بيننا اكبر دعم لهذا اللواء ومنسوبيه.

وأضاف العتيبي ان لواء الأمن الخاص الثالث يقوم بمهام أمنية ضمن المهام التي يقوم بها الحرس الوطني في اطار ألمساهمة في امن بلادنا الغالية والمحافظة على مكتسباتها ، ثم استمع سموة لايجاز عن مهام وواجبات اللواء.

كما شاهد سموه عرضاً لعدد من الفرضيات لعمليات اقتحام وحماية الشخصيات والتدخل السريع في جميع الظروف والاحوال نفذتها الكتيبة الثالثة من مكافحة الشغب بلواء الأمن الخاص الثالث والتي تبين كيفية التعامل باحترافية وجاهزية مع مثل هذه الحالات والتي تتطلب تدريبا عاليا وتأهباً دائماً.

بعد ذلك قام الأمير متعب بن عبدالله بزيارة الى لواء الامير محمد بن عبدالرحمن للامن الخاص حيث كان في استقبال سموه عند وصوله مقر اللواء اللواء الركن فالح بن محمد السبيعي واركانات اللواء، حيث استمع سموه من قائد اللواء الى ايجاز عن مهام وتشكيل اللواء، وشاهد عرضاً بواسطة مشبهات التدريبات في اللواء اظهرت ما يتمتع به افراد اللواء من مهارة وامتياز.

من جهة اخرى قام صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بتفقد مشروع اسكان منسوبي وزارة الحرس الوطني في الدمام حيث كان في استقبال سموه عند وصوله الدكتور خالد بن عبدالعزيز الطياش وكيل الحرس الوطني المساعد لشؤون المشاريع، وتجول في مرافق الاسكان ثم اطلع على وحدة سكنية مخصصة للضباط تمثل احدى الوحدات السكنية لهذا المشروع الضخم والذي سيسهم بإذن الله في توفير بيئة سكنية ممتازة لمنسوبي وزارة الحرس الوطني، وقد استمع سموه الى شرح من الدكتور الطياش عن الخصائص والمميزات التي تم اتباعها خلال تنفيذ هذه الوحدات مشيرا الى ان هذا المشروع يوفر الخصوصية التامة لكل وحدة سكنية وروعي في التصميم اعلى المستويات التي تضمن الجودة في التنفيذ ليضاف هذا المنجز الى ما نفذه الحرس الوطني من مدن سكنية عملاقة ومتكاملة في مختلف مناطق المملكة.

كما شاهد سموه معرض صور للمشروع يوضح مكونات المرافق والتي تتنوع بين الوحدات السكنية والمدارس والمساجد والمرافق العامة.

ثم تجول سموه في وحدات سكنية منفذة من الوحدات المخصصة لسكن الافراد، بعد ذلك وضع سموه حجر الاساس لتنفيذ مشروع المرافق العامة ومشروع مباني الخدمات باسكان منسوبي الحرس الوطني بالدمام، حيث وجه القائمين على المشروع بالعمل على سرعة تنفيذها وباعلى مستويات الجودة.

بعد ذلك قام الأمير متعب بن عبدالله بزيارة للفوج التاسع بالدمام حيث كان في استقبال سموه أمير الفوج التاسع فيحان بن تركي بن ربيعان ووكيل امير الفوج التاسع نايف بن فيحان بن ربيعان، حيث اقيم حفل خطابي بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم القى امير الفوج كلمة رحب فيها بزيارة سمو وزير الحرس الوطني لوحدات الحرس الوطني بالقطاع الشرقي مشيراً لما أنعم الله على بلادنا من خيرات وفي مقدمتها نعمة الامن والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة وشعبنا الوفي. ثم القيت عدد من القصائد الشعرية بهذه المناسبة.

كما شرف الأمير متعب بن عبدالله الحفل الذي اقامة منسوبو الحرس الوطني بالقطاع الشرقي تكريماً لسموه وعند وصول سموه موقع الحفل تشرف بالسلام عليه كبار ضباط الحرس الوطني بالقطاع الشرقي، ثم صافح الأمير متعب بن عبدالله اعيان ووجهاء المنطقة وكبار المسؤولين وكبارالقادة العسكريين بالمنطقة.وبدأ الحفل بتلاوة ايات من الذكر الحكيم، تلا ذلك كلمة منسوبي الحرس الوطني بالقطاع الشرقي القاها نيابة عنهم اللواء الركن فالح بن محمد السبيعي رحب فيها بسمو الأمير متعب بن عبدالله مشيراً الى ان المملكه العربية السعودية تعيش عصراً استثنائياً ولحمة وطنية فريدة في زمن تلاطمت فيه الفتن وتفاقمت فيه المحن وهي لحمة لم تأت مصادفة، وإنما تقف خلفها قيادة حكيمة وأمة عظيمة من أجل الدفاع عن الدين الحنيف والوطن الغالي على الجميع.

واضاف اننا الان ولله الحمد والمنة على أعلى درجات الجاهزية والتأهب والاستعداد لصد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار هذا الوطن الغالي.

واشار الى ان تعدد وتنوع تشكيلات الحرس الوطني وزيادتها بهذه الاعداد الكبيرة وتوزعها جغرافيا تنسجم مع مفهوم العمق الشامل الذي تكرسه رسالة الحرس الوطني التي جعلته انموذجا يحتذى ويعيش تطوراً وتنمية مستدامة عسكرياً وثقافياً واجتماعياً وصحياً من جميع النواحي كل هذا لم يأتِ الا بتوفيق الله عز وجل ثم بتوجيهات ومتابعة مستمرة وحرص سموكم الكريم لتصل هذه التشكيلات الى ما وصلت اليه الان من الخبرات والقدرات ما يمكنها من القيام بمهامها بكفاءة واقتدار.

بعد ذلك القى عبدالرحمن الراشد كلمة الاهالي اكد فيها ان زيارة سمو الأمير متعب بن عبدالله ولقاءه بأهله في المنطقة الشرقية تأكيد لتواصل القيادة السعودية الدائم مع ابناء الوطن، وفي اطار اصرار وعزم وطننا على الاستمرار بمسيرته لتحقيق المزيد من النجاح في كافة مجالات التنمية والتقدم وفي استلهام جديد لحيوية النهج الذي اعتمده الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود طيب الله ثراه والذي سار على هديه ابناؤه القادة العظام والملوك الميامين.

وأضاف الراشد ان ما حققه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من انجازات تاريخية غير مسبوقة وضعت بلادنا في موقع متميز وفريد بين دول العالم ثم ألقيت عدد من القصائد الشعرية بهذه المناسبة.

عقب ذلك القى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز كلمة نقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله، وعبر فيها عن سعادته بلقاء اخوانه في هذه المنطقة الغالية.

وقال سموه: ان الحرس الوطني اذ يعتز بكونه درعاً من دروع الوطن وقوة رادعة لمن يحاول تهديد مكتسباتنا الوطنية، يفخر كذلك بأداء دوره الحضاري والتنموي مستشهداً لما تم تدشينه من مشروعات تؤكد هذا الدور الحضاري الشامل للحرس الوطني والذي يتكامل مع دوره الامني والعسكري.

وجدد سموه ثقته باخوانه وزملائه منسوبي القطاع الشرقي والذي عرف عنهم الاخلاص والتفاني والمثابرة، مؤكداً على ان ما وجدته اليوم وما وجدته بالامس وما اعرفه عن كل من ينتسب للحرس الوطني ومن ينتمي لقطاعاتنا العسكرية كافة فانتم من يعقد عليكم وطنكم الآمال الكبيرة ويحمل لكم المحبة والتقدير لانكم حصنه المنيع وركائز امنه واستقراره. كما بارك سموه للحضور بحلول العام الهجري الجديد متمنيا ان يكون عام خير وسلام وسعادة على الجميع، مقدماً سموه شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد على ما تجده وحدات الحرس الوطني من اهتمام، كما شكر سموه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود وكيل الحرس الوطني بالقطاع الشرقي وكافة المنسوبين من مدنيين وعسكريين على ما يبذلونه من جهود متواصله، مقدما شكره لأهالي المنطقة الشرقية على حفاوتهم وتعاونهم.

بعد ذلك قدم مجلس شباب المنطقة الشرقية في غرفة المنطقة الشرقية درعاً تذكارياً لسمو الأمير متعب بن عبدالله بمناسبة زيارته للمنطقة الشرقية.

ثم تناول الحضور طعام الغداء الذي اقيم بهذه المناسبة.

حضر الحفل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي اللواء الركن الطيار تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله ورئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن الرقيب ورئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالعزيز الفضلي والمدير العام للشؤون المالية والإدارية بوزارة الحرس الوطني الدكتور علي العنقري ووكيل الحرس الوطني المساعد لشؤون المشاريع الدكتور خالد بن عبدالعزيز الطياش ورؤساء الهيئات وقادة الوحدات وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وأعيان ووجهاء المنطقة.