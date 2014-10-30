نائب أمير الشرقية يقلد مدير مرور بقيق رتبة عميد

الدمام - عوض المالكي

قلد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة يوم أمس العميد راشد الهاجري مدير مرور محافظة بقيق رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته. وقد هنأه سموه بهذه الثقة وتمنى لهم التوفيق، حضر مراسم التقليد اللواء غرم الله بن محمد الزهراني مدير شرطة المنطقة الشرقية واللواء عبدالرحمن بن محمد الشنبري مدير مرور المنطقة الشرقية.