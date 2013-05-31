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وزير الري: مصر تحت خط الفقر المائي.. وقد تصل إلى مرحلة "الندرة المطلقة"

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وزير الري: مصر تحت خط الفقر المائي.. وقد تصل إلى مرحلة "الندرة المطلقة" وزير الري: مصر تحت خط الفقر المائي.. وقد تصل إلى مرحلة "الندرة المطلقة"

كتب : محمد عاشور منذ 5 دقائق

قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الري والموارد المائية، إن من أخطاء مشروع سد النهضة الإثيوبي هو وجود احتمالية انهياره، مشيرا إلى أنه في حالة انهيار السد سيؤدي ذلك إلى كارثة حقيقية في السودان ثم .

وأوضح بهاء الدين، خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، أن انهيار السد في وجود مخزون كبير خلف السد العالي في بحيرة ناصر سيؤدي إلى غرق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية المصرية.

وأشار إلى أنه إذا تم الاتفاق بين دول حوض، سيؤدي ذلك إلى النفع على كل الدول بما فيها مصر وإثيوبيا، مشيرا إلى أن مصر تعيد استخدام كمية كبيرة من المياه لسد العجز.

وتابع: "نبعد حكومة الدكتور هشام قنديل عن تحمل مسؤولية هذه الأزمة، لأن بداية الأزمة كان منذ عدة سنوات، وتعاقبت عليها عدة حكومات"، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت تحت خط الفقر المائي، وقد تصل مرحلة "الندرة المطلقة".

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