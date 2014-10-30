ما الذي يجهله حسام حسن عن الزمالك

صحيح حسام حسن هو من أعد هذه التوليفة، وترك الزمالك منذ مدة لا تتجاوز الشهر.. لكنه حين يقود الاتحاد السكندري أمام فرسان القلعة البيضاء، سيجد أشياء لم يعهدها في فريقه السابق.

محمد صلاح المدرب العام للزمالك أقر بأن حسام حسن حين يلتقي فريقه القديم سيجد الكثير قد تغير، ولن يستطيع الظفر بثغرات كانت موجودة خلال فترته.

ويقول صلاح في تصريحاته لـFilGoal.com: "هناك الكثير قد تغير في الزمالك حاليا عن زمالك حسام حسن فعلا".

وأوضح "الآن الزمالك مثلا يلعب بثنائي ارتكاز، وقد تغيرت الكثير من الأمور الخططية في الفريق بناء على ذلك".

الزمالك مع حسام حسن كان يعتمد على ارتكاز وحيد دفاعيا، هو إبراهيم صلاح.. أمامه يلعب معروف يوسف على يمينه، ويسارا في العمق يتمركز مؤمن زكريا.

أما باتشيكو، فالزمالك يعتمد على طارق حامد بجوار إبراهيم صلاح.. معروف يوسف بات حبيسا للدكة، ومؤمن زكريا حصل على حريته للاندفاع إلى الهجوم.

ويزيد محمد صلاح "ثانيا، الزمالك مع حسام حسن كان يعتمد على مهاجمين، واحد متقدم مثل عبد الله سيسيه والأخر متأخر.. الآن الفريق يلعب برأس حربة واحد".

ويوضح صلاح ميزة طريقة باتشيكو في رأيه "رأس الحربة حين يلعب وحيدا يحصل على مساحات أكبر للتحرك فيها.. كذلك يعطي الفريق ميزة صانع لعب إضافي".

وثالث التغييرات التي حدثت في الزمالك بين فترة حسام وباتشيكو هي الأهم من وجهة نظر صلاح.

ويفصح المدرب العام للزمالك "الآن الفريق يتحرك من دون كرة.. وهي المشكلة الأكبر لزمالك حسام حسن".