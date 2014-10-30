القبض على 4 اخوان وبحوزتهم 160 الف جنيه مطلوب ضبطهم على ذمة احداث عنف بالمنتزة

تمكن ضباط اداره البحث الجنائي بمديرية أمن الاسكندرية بالاشتراك مع, الامن الوطني و مصلحه الامن العام والاداره العامه للامن المركزي من ضبط 4 من العناصر التابعة لجماعة الاخوان مطلوب ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية ومنشورات وجارى عرضهم على النيابة العامة .

واسفرت الماموريه عن ضبط كلا من :-

> مصطفي عبدالفتاح علي عبده 52 سنة صاحب محل ادوات كهربائي و مصطفي السيد احمد عبد الرحمن 43 سنة مامور ضرائب و احمد حامد عبد الفتاح العتر 41 سنة مدرس و محمد على على على منصور 31 سنة مدير مشتريات.

وتم ضبط مبلغ مالي قدره 158,100 وعدد 3 وجهاز لاب توب وعدد 3 وهاتف محمول وبعض الاوراق الخاصه بتنظيم جماعه الاخوان الارهابيه.

وأضاف البيان ان جميعهم مطلوب ضبطهم واحضارهم في القضيه رقم 20486 لسنه 2014 اداري المنتزه” تخريب وتظاهر ”

وجاري اتخاذ الاجراءات القانونيه