24 نوفمبر الحكم النهائى فى قضية وقف احتفالية ” ابو حصيره “‎ بدمنهور

اصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قرارًا بتأجيل الدعوى المقامة بوقف احتفالية الحاخام اليهودى ” يوسف يعقوب أبو حصيرة ” بقرية ديميتوه بدمنهور الى جلسة 24 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم .

وكانت محكمة الاسكندريه قد اصدرت حكما فى عام 2001 بوقف الاحتفال بمولد ” أبو حصيره ” في دعوة مستعجلة أقامها المحامى احمد محمد عطيه بالنيابه عن اهالى القريه إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعناً في ذلك الحكم , وفى عام 2004 تقدم المحامى احمد عطيه بشهاده رسمية من جدول المحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء رفض طعن الحكومة المصرية.

و طالب المحامى احمد عطيه فى نهاية مرافعته بنقل رفات أبو حصيرة لإسرائيل نهائياً إذا كان شيئاً مقدساً لهم ذاكراً انه يجب إلا تقام الاحتفالية للكيان الصهيونى على الاراضى المصرية فى ظل الأحزان التى تشهدها الدولة الكبرى مصر فى الوطن العربى للقضاء على كل مظاهر الإرهاب