أخبار عاجلة

ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

24 نوفمبر الحكم النهائى فى قضية وقف احتفالية ” ابو حصيره “‎ بدمنهور

Google+ Print
24 نوفمبر الحكم النهائى فى قضية وقف احتفالية ” ابو حصيره “‎ بدمنهور 24 نوفمبر الحكم النهائى فى قضية وقف احتفالية ” ابو حصيره “‎ بدمنهور

أرشيفية

اصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قرارًا بتأجيل الدعوى المقامة بوقف احتفالية الحاخام اليهودى ” يوسف يعقوب أبو حصيرة ” بقرية ديميتوه بدمنهور الى جلسة 24 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم .

وكانت محكمة الاسكندريه قد اصدرت حكما فى عام 2001 بوقف الاحتفال بمولد ” أبو حصيره ” في دعوة مستعجلة أقامها المحامى احمد محمد عطيه بالنيابه عن اهالى القريه إلا أن المصرية قدمت طعناً في ذلك الحكم , وفى عام 2004 تقدم المحامى احمد عطيه بشهاده رسمية من جدول المحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء رفض طعن الحكومة المصرية.

و طالب المحامى احمد عطيه فى نهاية مرافعته بنقل رفات أبو حصيرة لإسرائيل نهائياً إذا كان شيئاً مقدساً لهم ذاكراً انه يجب إلا تقام الاحتفالية للكيان الصهيونى على الاراضى المصرية فى ظل الأحزان التى تشهدها الدولة الكبرى فى الوطن العربى للقضاء على كل مظاهر الإرهاب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به