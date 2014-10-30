مسؤولو أبوظبي: مبادرة تنمي حب الوطن

أكد مسؤولون في أبوظبي تقديرهم واعتزازهم بالمبادرة الكريمة في يوم العلم وأنه من أهم المبادرات الوطنية التي تنمي حب الوطن وحكامه في ولاء المواطنين كل عام.

وأشاد راشد بخيت المنصوري المدير التنفيذي لجمعية كلنا خليفة بحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برفع علم دولة الإمارات على جميع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة.

وأضاف إن يوم العلم يعد من أهم الأيام التي يحرص عليها كل مواطن ومقيم في الدولة برفعه فوق سطوح المؤسسات والمدارس، موضحاً أن تأكيد سموه على رفع العلم فوق البيوت الشعبية بمختلف مناطق الدولة، ليعزز ذلك من مشاركة كبار السن والأطفال والعمالة المنزلية بمثل هذه المناسبات الوطنية.

وأكد المنصوري أن جمعية كلنا الإمارات ستكون من أوائل المبادرين في رفع العلم على مقرها في منطقة خليفة (أ) بأبوظبي، وذلك للحفاظ على أهم رمز من رموز الدولة ليكون يوماً لتجديد العهد والولاء للقائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات السبع الأجلاء.

حدث هام

من جانبه قال محمد سليمان البلوشي مدير إدارة مستحقي الزكاة إن جميع موظفي صندوق الزكاة يأنسون بيوم العلم الذي يعد حدثاً هاماً لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة الغالية، موضحاً أن رفع الأعلام على المؤسسات والبيوت يعد من أهم المبادرات الوطنية التي تنمي حب الوطن وحكامه في ولاء المواطنين كل عام.

وأشار البلوشي إلى أن يوم العلم ينمي في روح أبنائنا الطلاب مفهوم الوطنية، وهذا يعد مكملاً للدروس المعطاة في مادة التربية الوطنية بالأخص لمرحلة الابتدائية الذين أصبحوا ملمين بمفهوم الوطنية وبنود دستور الدولة، وذلك من خلال المبادرات الوطنية في كل عام قبل بدء الاحتفال باليوم الوطني.

وأضاف إن العلم يعد رمزاً هاماً لجميع الدول، ويعد شعاراً للشموخ الذي يتمسك به أبناء الشعب، وفي ألوانه طيوف جميلة تزين مناظر الطرقات وملابس الأطفال والكبار في يومه حتى الاستعداد بالاحتفال بالعيد الوطني، مبيناً أن أغلب الناس اليوم أصبحوا متنافسين فيما بينهم في من يضع أكبر علم على المؤسسة أو المنزل.

وقال المستشار علي المنصوري رئيس جمعية الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الحرص على رفع علم الدولة في يوم العلم الذي اعتدناه كل عام من تاريخ 3 نوفمبر، إنما ينمي الوطنية والولاء في وطنية جميع القاطنين في الدولة من مواطنين ومقيمين، ولدى الصغار والكبار.