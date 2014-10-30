خميس المزينة: الاحتفاء بالعلَم يعزز مفهوم المواطنة الصالحة

قال القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة ان «يوم العلم» مناسبة غالية جدا على قلوبنا وانها من اهم المبادرات الوطنية التي تعمل على ربط الحس الوطني والانتماء للدولة بالعمل الجاد للحفاظ على مكتسباتها وترسيخ مفهوم المواطنة الصالحة عبر ربط العمل برفعة الوطن وإبراز دور العمل والإنجاز في تنمية الدولة وإعلاء مكانتها.

وأكد اللواء المزينة ان العلم رمز يجمع كل الاماراتيين تحت لواء الانتماء والولاء، وان هذا الحدث يرسخ الوطنية والانتماء في نفوس أبناء الوطن يجب أن يعلم الجميع أن علم دولة الإمارات له قدسيته واحترامه وتقديره بأن نقف له إجلالاً واحتراماً عند عزف السلام الوطني في المدارس والجامعات والأندية وكافة الدوائر والمؤسسات والمحافل الدولية المختلفة. وتعكس مبادرة «يوم العلم» ثقافة احترام العلم بصفته رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها واستخدامه رمزاً للوطن والانتماء له وبيان قدسيته.