فعاليات في الفجيرة: توحيد القلوب على عشق الوطن

أوضحت فعاليات في الفجيرة أن مبادرة يوم العلم توحد قلوب شعب الإمارات على عشق تراب الوطن، مؤكدين أنه يعد حافزاً إضافياً لنا جميعاً لمضاعفة العمل وبذل مزيد من العطاء والإبداع، عرفاناً وامتناناً ورداً للجميل لهذا الوطن وقيادته الرشيدة.

وأكد علي بن عباد العبدولي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية استجابتهم لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برفع العلم في صباح يوم الاثنين، مؤكداً أن الاحتفال بيوم العلم في ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة مقاليد الحكم تعبير عن توحد قلوب شعب الإمارات على عشق تراب الوطن.

توجيهات ثمينة

وقال جمعة خلفان الكندي مدير منطقة الفجيرة التعليمية إن مناسبة «يوم العلم» التي تستعد المنطقة التعليمية لتفعيلها في 62 مدرسة حكومية وخاصة تتبع إدارة المنطقة التعليمية، هي استجابة لتوجيهات ثمينة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي؛ لـيكون يوم الاثنين القادم «يوم العَلم» في الساعة الثانية عشرة ظهراً.

تلاحم

تحدث الكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة عن يوم العلم بالقول : إننا نتابع بفرح تلاحم القادة في دولة الإمارات تحت مظلة القائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله ورعاه، في »يوم العلم" الذي يوافق تولي سموه الكريم مقاليد الحكم في الدولة، وإنها لمناسبة وطنية تستحق الاحتفال، لأنها اكتسبت زخماً كبيراً من العطاء والتمكين والإنجازات في ظل توجيهات سموه.