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الديوان الأميري في الفجيرة يوجه بالاستعداد لاحتفالية يوم العلَم

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الديوان الأميري في الفجيرة يوجه بالاستعداد لاحتفالية يوم العلَم الديوان الأميري في الفجيرة يوجه بالاستعداد لاحتفالية يوم العلَم

وجه محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة إلى الدوائر المحلية والحكومية في الفجيرة بضرورة الاستعداد للمشاركة في الحملة الوطنية والشعبية لرفع علم الإمارات، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال تغريدات سموه التي وجهها إلى شعب دولة الإمارات.

وأعلن مدير الديوان الأميري عن الانتهاء من التحضيرات لاحتفالية يوم العلم الإماراتي، حيث سيشارك الديوان الأميري، بالإضافة إلى كافة الدوائر المحلية والحكومية بإمارة الفجيرة في هذه المناسبة، وذلك يوم الاثنين القادم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً برفع علم الإمارات، كما يتضمن الاحتفال حزمة من الفعاليات التي من شأنها الحث على تبني مقومات المواطنة الصالحة وتعزيز الولاء للمرتكزات التي قام عليها اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار أن الديوان الأميري عمم ومنذ الإعلان عن المبادرة على جميع المؤسسات والهيئات المجتمعية والمحلية في الإمارة بضرورة المشاركة والالتفاف حول هذه الاحتفالية الوطنية الغالية.

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