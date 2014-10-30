محمد بن راشد: لسنا إمارات.. نحن دولة الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن علَم الإمارات هو رمز وحدتنا واتحاد قلوبنا، مشدداً على «أننا لسنا إمارات، ولكن نحن دولة الإمارات، وأن علم الدولة هو مصدر فخرنا ورمز احترام دولتنا»، ومجدداً العهد على خدمته ورفعته وبذل الروح من أجله، ليبقى شامخاً خفاقاً قوياً.

ودعا سموه إلى الاحتفال بيوم العلم الاثنين المقبل، ورفع علم الدولة الساعة الثانية عشرة ظهراً على دوائرنا ومؤسساتنا ومنازلنا، مشدداً على أهمية غرسه في قلوب أجيالنا، لأنه رمز وحدتنا واتحاد قلوبنا، ومصدر فخرنا ورمز احترام دولتنا.

وجدد سموه العهد على خدمة العلم ورفعته وبذل الروح من أجله، ليبقى شامخاً خفاقاً قوياً، كشموخ وقوة أبناء الإمارات، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ دولتنا وعلمنا ورئيسنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

ودوّن سموه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الإخوة والأخوات، نحتفل يوم الاثنين القادم بإذن الله بيوم العلم، سنرفعه على دوائرنا ومؤسساتنا ومنازلنا، ونغرسه في قلوب أجيالنا».

وأضاف سموه: «سنرفع العلم جميعاً بشكل موحد في ذلك اليوم الساعة ١٢ ظهراً.. لنرسل رسالة واحدة.. أننا لسنا إمارات.. نحن دولة الإمارات».

وقال: «أقول لمؤسساتنا نريد علَمنا عالياً على مبانينا، وأقول لإخواني المواطنين نريده عالياً على منازلنا.. ولنتشارك جميعاً هذه اللحظات»، مشدداً على أن «علم الإمارات هو رمز وحدتنا واتحاد قلوبنا، وهو مصدر فخرنا ورمز احترام دولتنا، نجدد العهد على خدمته ورفعته وبذل الروح من أجله».

وأضاف نائب رئيس الدولة: «سيبقى علمنا شامخاً خفاقاً قوياً.. كشموخ وقوة أبناء الإمارات، نسأل الله أن يحفظ دولتنا وعلمنا ورئيسنا».